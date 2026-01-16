0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

OpenAI запускает конкурента Google Translate

Технологии&Авто
17
OpenAI запускает конкурента Google Translate
OpenAI запускает конкурента Google Translate
OpenAI представила отдельный сервис для перевода текстов ChatGPT Translate. Рассказываем, что о нем известно.

Что произошло

Компания OpenAI запустила ChatGPT Translate сервис для перевода текстов, который компания позиционирует как альтернативу Google Translate. Он уже доступен для пользователей в Украине, воспользоваться можно здесь.
Читайте также
Украинский язык пока не доступен как язык перевода. Пользователи могут переводить тексты с украинского на другие языки, однако перевод с иностранных языков на украинский не поддерживается. Пока что ChatGPT Translate поддерживает только 50 языков.

Функции

Кроме базового перевода, сервис предлагает управление стилем текста с помощью готовых пресетов — в частности, «естественный», «академический», «деловой» и «как для ребенка».
Google Translate поддерживает перевод документов, изображений и веб-страниц, ChatGPT Translate работает только с текстом. В версии для компьютеров доступен только текстовый ввод, в то время как в мобильных браузерах можно воспользоваться голосовым вводом.
Ранее мы сообщали, что Google Translate получил живой перевод в наушниках и расширенные возможности Gemini.
По материалам:
vctr.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems