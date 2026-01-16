OpenAI запускает конкурента Google Translate
OpenAI представила отдельный сервис для перевода текстов ChatGPT Translate. Рассказываем, что о нем известно.
Что произошло
Компания OpenAI запустила ChatGPT Translate сервис для перевода текстов, который компания позиционирует как альтернативу Google Translate. Он уже доступен для пользователей в Украине, воспользоваться можно здесь.
Украинский язык пока не доступен как язык перевода. Пользователи могут переводить тексты с украинского на другие языки, однако перевод с иностранных языков на украинский не поддерживается. Пока что ChatGPT Translate поддерживает только 50 языков.
Функции
Кроме базового перевода, сервис предлагает управление стилем текста с помощью готовых пресетов — в частности, «естественный», «академический», «деловой» и «как для ребенка».
Google Translate поддерживает перевод документов, изображений и веб-страниц, ChatGPT Translate работает только с текстом. В версии для компьютеров доступен только текстовый ввод, в то время как в мобильных браузерах можно воспользоваться голосовым вводом.
Ранее мы сообщали, что Google Translate получил живой перевод в наушниках и расширенные возможности Gemini.
