ChatGPT станет быстрее в 15 раз. OpenAI подписала контракт с Cerebras на $10 млрд Сегодня 02:23 — Технологии&Авто

ChatGPT станет быстрее в 15 раз. OpenAI подписала контракт с Cerebras на $10 млрд

Компания OpenAI подписала многолетний контракт с разработчиком полупроводников Cerebras Systems на поставку вычислительных мощностей.

Сделка стоимостью более $10 млрд направлена на радикальное ускорение работы ChatGPT и расширение инфраструктуры искусственного интеллекта до 2028 года.

В рамках сделки Cerebras выступит поставщиком вычислительных ресурсов общей мощностью 750 МВт. Инфраструктура будет строиться в несколько этапов, а ее основной целью является сокращение времени отклика нейросетей.

Читайте также Пользователи ChatGPT на смартфонах потратили уже более 3 миллиардов долларов

«Это сотрудничество сделает ChatGPT не просто самой мощной, но и самой быстрой ИИ-платформой в мире», — заявил соучредитель и президент OpenAI Грег Брокман.

По словам разработчиков, недавние тесты модели GPT-OSS-120B на оборудовании Cerebras показали, что она работает в 15 раз быстрее, чем на традиционных решениях.

Cerebras Systems известна своим уникальным подходом — вместо стандартных небольших чипов компания создает гигантские процессоры размером с целую кремниевую пластину. Это позволяет Cerebras бросать вызов лидеру рынка Nvidia, предлагая более высокую производительность в специфических ИИ-задачах. Параллельно OpenAI создает свой чип совместно с Broadcom.

Финансовые перспективы

Для стартапа Cerebras сделка с OpenAI стала пропуском в высшую лигу технологического бизнеса.

В настоящее время компания ведет переговоры о привлечении около $1 млрд инвестиций перед запланированным выходом на IPO. Предварительно стоимость стартапа оценивается в $22 млрд.

Сделка с создателями ChatGPT подтверждает стратегию тех-гигантов: несмотря на огромные затраты, они готовы инвестировать миллиарды в любые решения, способные удовлетворить растущий спрос на вычислительную энергию для ИИ.

ain По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.