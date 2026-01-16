0 800 307 555
ChatGPT станет быстрее в 15 раз. OpenAI подписала контракт с Cerebras на $10 млрд

Технологии&Авто
26
Компания OpenAI подписала многолетний контракт с разработчиком полупроводников Cerebras Systems на поставку вычислительных мощностей.
Сделка стоимостью более $10 млрд направлена на радикальное ускорение работы ChatGPT и расширение инфраструктуры искусственного интеллекта до 2028 года.
В рамках сделки Cerebras выступит поставщиком вычислительных ресурсов общей мощностью 750 МВт. Инфраструктура будет строиться в несколько этапов, а ее основной целью является сокращение времени отклика нейросетей.
«Это сотрудничество сделает ChatGPT не просто самой мощной, но и самой быстрой ИИ-платформой в мире», — заявил соучредитель и президент OpenAI Грег Брокман.
По словам разработчиков, недавние тесты модели GPT-OSS-120B на оборудовании Cerebras показали, что она работает в 15 раз быстрее, чем на традиционных решениях.
Cerebras Systems известна своим уникальным подходом — вместо стандартных небольших чипов компания создает гигантские процессоры размером с целую кремниевую пластину. Это позволяет Cerebras бросать вызов лидеру рынка Nvidia, предлагая более высокую производительность в специфических ИИ-задачах. Параллельно OpenAI создает свой чип совместно с Broadcom.

Финансовые перспективы

Для стартапа Cerebras сделка с OpenAI стала пропуском в высшую лигу технологического бизнеса.
В настоящее время компания ведет переговоры о привлечении около $1 млрд инвестиций перед запланированным выходом на IPO. Предварительно стоимость стартапа оценивается в $22 млрд.
Сделка с создателями ChatGPT подтверждает стратегию тех-гигантов: несмотря на огромные затраты, они готовы инвестировать миллиарды в любые решения, способные удовлетворить растущий спрос на вычислительную энергию для ИИ.
ain
