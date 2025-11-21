0 800 307 555
Курорт «Буковель» и отель Radisson: что планирует ПриватБанк

ПриватБанк хочет сдать в аренду свою часть курорта «Буковель» и отеля Radisson.
Об этом свидетельствуют данные на open-tender, передают Українські Новини.
На аукционе, из права аренды принадлежащего ПриватБанку имущества в Буковеле, выставляется 3 лота, которые включают в себя:
  • Лот 1 — 30 земельных участков, 14 подъемников горнолыжного курорта, 1 насосная станция с аккумулирующим прудом, 2 трансформаторные подстанции с ДЭС;
  • Лот 2 — 10 отдельных коммерческих помещений и 4 земельных участка;
  • Лот 3 — 2 земельных участка и здания гостиничного комплекса Radisson и гостиничного комплекса общежития.
Срок аренды — 1 год с автопролонгацией, если ни одна из сторон не заявит за 30 календарных дней до истечения срока действия договора о своем намерении расторгнуть договор.
Торги были проведены 20 ноября и в ближайшие несколько дней ожидается публикация протокола результата торгов.
Напомним, в мобильном приложении Приват24 появился новый раздел «Облигации», в котором можно покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа.
Также ПриватБанк обратился к клиентам пенсионного возраста с просьбой обновить персональные данные. Если они не будут обновлены, счета могут временно заблокировать.
По материалам:
Finance.ua
БизнесПриватБанк
