Курорт «Буковель» и отель Radisson: что планирует ПриватБанк

ПриватБанк хочет сдать в аренду свою часть курорта «Буковель» и отеля Radisson.

Об этом свидетельствуют данные на open-tender , передают Українські Новини.

На аукционе, из права аренды принадлежащего ПриватБанку имущества в Буковеле, выставляется 3 лота, которые включают в себя:

Лот 1 — 30 земельных участков, 14 подъемников горнолыжного курорта, 1 насосная станция с аккумулирующим прудом, 2 трансформаторные подстанции с ДЭС;

Лот 2 — 10 отдельных коммерческих помещений и 4 земельных участка;

Лот 3 — 2 земельных участка и здания гостиничного комплекса Radisson и гостиничного комплекса общежития.

Срок аренды — 1 год с автопролонгацией, если ни одна из сторон не заявит за 30 календарных дней до истечения срока действия договора о своем намерении расторгнуть договор.

Торги были проведены 20 ноября и в ближайшие несколько дней ожидается публикация протокола результата торгов.

