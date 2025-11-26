В Украине появится завод по производству соли
ООО «Черноморский солезавод» строит предприятие по производству пищевой и технической соли в Одесской области. В проект инвестировали 2,8 миллиона долларов США, привлеченных через программу «5−7-9%».
Строительство солезавода началось в 2024 году и сейчас уже находится на завершающем этапе. Предприятие должно приступить к работе в январе 2026 года. По предварительным подсчетам, здесь будет производиться 15 тысяч тонн соли в месяц.
«С помощью специалистов из „Артемсоли“ и турецкой компании SALT PLUS мы создаем первый в Украине завод по производству соли в промышленных масштабах, который будет использовать инновационные комплексные технологии. Переработка соли будет включать несколько этапов глубокой очистки, измельчения и уникальный метод сушки. Это позволит покрыть более 50% потребностей рынка соли Украины», — рассказал соучредитель предприятия Виталий Руденко.
«Мы видим свою роль не только в производстве соли, но и в восстановлении Куяльника. Если мы можем забрать излишки соли и вернуть естественный баланс лимана, мы это сделаем. Это наша ответственность перед регионом и страной», — подчеркнул Руденко.
