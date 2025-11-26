Киевский метрополитен закупит молока почти на 700 тысяч гривен Сегодня 20:10 — Фондовый рынок

Коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» объявило тендер на закупку коровьего молока пастеризованного жирностью 2,5%. Соответствующая информация опубликована на портале Прозорро.

Согласно тендерной документации, коммунальное предприятие хочет приобрести более 25 тонн молока (25 129 кг) и готово заплатить за это 676 975,26 гривны.

При этом в проекте договора отмечается, что товар должен поставляться на шесть различных адресов в городе Киев, а именно на ул. Уинстона Черчилля, 1а; ул. Озерная, 3; ул. Бориспольская, 20а; ул. Вифлеемская, 30; ул. Гетмана Павла Скоропадского, 16/18; ул. Большая Васильковская, 22. Интересно, что физический адрес самого КП «Киевский метрополитен» — Берестейский проспект, 35 — в списке отсутствует.

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.