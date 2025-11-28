Украинские компании со связями с рф заработали более 150 млрд грн за 2024 год (инфографика) Сегодня 09:03 — Фондовый рынок

По состоянию на ноябрь 2025 года в Украине вероятные связи с российским бизнесом имеют 5817 компаний и 686 ФЛП. Наибольшее количество таких юрлиц зарегистрировано в Донецкой области, Киеве и Луганской области. Выручка компаний с возможными российскими связями в 2024 году увеличилась на треть по сравнению с 2023 годом.

Об этом свидетельствуют результаты исследования R&D центра YouControl.

Аналитики отметили, что часть украинских компаний и ФЛП до сих пор может присутствовать в бизнес-среде россии. В то же время, количество таких связей уменьшается. Для 755 компаний и 84 ФЛП эти связи перешли в разряд исторических из-за ликвидации российских юридических лиц или изменения состава участников.

Основные сферы деятельности компаний

По информации аналитиков, 5817 украинских компаний могут иметь связь с российскими юридическими лицами через участие в уставных капиталах или через бенефициаров и уполномоченных лиц.

Больше всего таких юрлиц зарегистрировано в Донецкой области с показателем 1905 компаний. Далее следуют Киев с 985 предприятиями и Луганская область с 901 компанией. В Запорожской области таких юрлиц 496.

Инфографика: youcontrol.com.ua

Наиболее распространенной сферой деятельности остается торговля. В этой области работают 1271 компания.

Операции с недвижимым имуществом являются основным направлением работы для 17% или 996 юрлиц. В перерабатывающей промышленности задействованы 673 компании, в агросекторе 625, а в строительстве работают 402 предприятия.

Инфографика: youcontrol.com.ua

ФЛП со связями с российскими компаниями

Вероятные связи с юридическими лицами, зарегистрированными по законодательству рф, имеют 686 украинских ФЛП.

Больше всего таких предпринимателей работает в Киеве с показателем 169 человек. Далее следуют Донецкая область со 166 ФЛП, Запорожская область с 68, Луганская область с 60 и Харьковская с 52.

Почти 36% или 246 ФЛП работают в сфере торговли. Популярными направлениями деятельности остаются операции с недвижимым имуществом, где работают 101 ФЛП, профессиональная, научная и техническая деятельность с показателем 64 предпринимателя и временное размещение и организация питания с 46 ФЛП.

Самые доходные компании с миллиардной выручкой

Из 5817 компаний только 792 получили выручку больше нуля в 2024 году. Их совокупный доход составил 150,3 млрд грн. Это на 38% больше, чем заработали 791 компания, представлявшая отчетность в 2023 году.

Самую высокую выручку с показателем 43,5 млрд грн получило ООО «АДМ Юкрейн». Основным участником компании является нидерландское юридическое лицо, также участником российского предприятия, зарегистрированного в Крыму.

Совокупная выручка компаний группы Комфи ООО «Комфи трейд» и ООО «Маресто Украина» в 2024 году составила около 36 млрд грн. У их бенефициара ФИО совпадает с участницей нескольких российских компаний.

Инфографика: youcontrol.com.ua

АО «Мотор Сич» заработало более 9 млрд грн. Компания является участником двух российских юрлиц, а ее бывший руководитель находится под санкциями СНБО и ЕС.

АО «Интерпайп Днепровтормет» получило 6,7 млрд грн и является участником российского юрлица, зарегистрированного на временно оккупированной территории Луганской области.

