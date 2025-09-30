0 800 307 555
Какие устройства в ближайшее время выпустит Apple

Марк Гурман, известный инсайдер из Bloomberg, выпустил материал, в котором рассказал, чего ждать поклонникам Apple от компании в обозримом будущем. Большая часть из перечисленного появится к концу года.
По его словам, сейчас Apple приближается к массовому производству новых MacBook.
Речь идет о MacBook Air и MacBook Pro с чипами серии M5. Выйдут они в период «между концом 2025 года и первым кварталом 2026 года». В этом же окне должен пройти релиз нового Studio Display.
Как отмечает Гурман, обновление MacBook Pro до M5 будет минорным. Масштабное обновление планируется в конце 2026 года в версии на Apple M6 — ожидается, что тогда ноутбук получит OLED-экран и избавится от «челки», а сам M6 будет изготовлен по 2-нм техпроцессу.
Кроме того, до конца года купертиновцы должны выпустить новые iPad Pro и Vision Pro, а также несколько обновлений для Apple TV и HomePod mini.
В начале 2026 года в Apple также готовят бюджетный смартфон iPhone 17e и новый iPad Air с чипом M4 и Face ID. Ожидается, что это будет самое большое обновление планшета за последние 5 лет.
По материалам:
УНІАН
