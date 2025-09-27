0 800 307 555
Nvidia открывает первый центр искусственного интеллекта на Ближнем Востоке

Институт технологических инноваций (Technology Innovation Institute, TII) Абу-Даби и американская компания Nvidia объявили о запуске совместной исследовательской лаборатории, работающей в сфере искусственного интеллекта и робототехники. Это первый центр технологий Nvidia в регионе Ближнего Востока.
Об этом сообщает Reuters.
Цель лаборатории — совместить междисциплинарные исследования института с мощными вычислительными ресурсами Nvidia, лежащими в основе глобального развития ИИ.
По словам генерального директора TII Наджвы Аарадж, новый центр получит доступ к специализированным графическим процессорам компании для продвижения исследований в области робототехники, включая разработку гуманоидов, четвероногих роботов и роботизированных манипуляторов.
«Мы будем использовать новейший чип Thor, позволяющий создавать передовые роботизированные системы», — отметила Аарадж в интервью.
TII — это подразделением Совета по передовым технологиям, правительственной структуры Абу-Даби, реализующей амбициозную программу страны по превращению в одного из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта.
ОАЭ, крупнейший экспортер нефти в регионе, за последние годы инвестировали миллиарды долларов в цифровую трансформацию и развитие инновационных технологий, основываясь на тесных отношениях с США для получения доступа к передовым решениям.
Во время визита президента США Дональда Трампа в Персидский залив в мае страна подписала многомиллиардное соглашение о создании одного из крупнейших в мире центров обработки данных в Абу-Даби с применением американских технологий, включая чипы Nvidia.
Впрочем, как сообщало агентство Reuters, окончательное завершение соглашения тормозят вопросы безопасности, связанные с тесными отношениями ОАЭ с Китаем.
По словам Аараджа, TII уже активно сотрудничает с Nvidia, используя процессоры для обучения собственных языковых моделей.
Переговоры по созданию совместной лаборатории начались около года назад. В центре будут работать команды с обеих сторон, а также привлечен новый персонал, специально отобранный для этого проекта.
По материалам:
Дзеркало Тижня
