Nvidia открывает первый центр искусственного интеллекта на Ближнем Востоке

Nvidia открывает первый центр искусственного интеллекта на Ближнем Востоке

Институт технологических инноваций (Technology Innovation Institute, TII) Абу-Даби и американская компания Nvidia объявили о запуске совместной исследовательской лаборатории, работающей в сфере искусственного интеллекта и робототехники. Это первый центр технологий Nvidia в регионе Ближнего Востока.

Об этом сообщает Reuters.

Цель лаборатории — совместить междисциплинарные исследования института с мощными вычислительными ресурсами Nvidia, лежащими в основе глобального развития ИИ.

По словам генерального директора TII Наджвы Аарадж, новый центр получит доступ к специализированным графическим процессорам компании для продвижения исследований в области робототехники, включая разработку гуманоидов, четвероногих роботов и роботизированных манипуляторов.

«Мы будем использовать новейший чип Thor, позволяющий создавать передовые роботизированные системы», — отметила Аарадж в интервью.

TII — это подразделением Совета по передовым технологиям, правительственной структуры Абу-Даби, реализующей амбициозную программу страны по превращению в одного из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта.

ОАЭ, крупнейший экспортер нефти в регионе, за последние годы инвестировали миллиарды долларов в цифровую трансформацию и развитие инновационных технологий, основываясь на тесных отношениях с США для получения доступа к передовым решениям.

Во время визита президента США Дональда Трампа в Персидский залив в мае страна подписала многомиллиардное соглашение о создании одного из крупнейших в мире центров обработки данных в Абу-Даби с применением американских технологий, включая чипы Nvidia.

Впрочем, как сообщало агентство Reuters, окончательное завершение соглашения тормозят вопросы безопасности, связанные с тесными отношениями ОАЭ с Китаем.

По словам Аараджа, TII уже активно сотрудничает с Nvidia, используя процессоры для обучения собственных языковых моделей.

Переговоры по созданию совместной лаборатории начались около года назад. В центре будут работать команды с обеих сторон, а также привлечен новый персонал, специально отобранный для этого проекта.

