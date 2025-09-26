0 800 307 555
HSBC протестировал квантовые компьютеры в торговле облигациями

Фондовый рынок
Крупнейший банк Европы HSBC сообщил, что тестовое использование квантовых компьютеров для торговли облигациями дало обнадеживающие результаты.
Об этом сообщает Reuters.
HSBC вместе с IBM протестировал квантовые алгоритмы, которые показали 34% улучшения в прогнозировании вероятности выполнения сделки по указанной цене. Это предоставило банку конкурентное преимущество по сравнению с обычными вычислениями.
Квантовые компьютеры призваны использовать законы квантовой физики для решения сложных задач гораздо быстрее, чем традиционные системы. Сторонники считают, что технология способна изменить целые отрасли, в частности финансовую сферу, но практических применений немного.
По оценкам McKinsey, рынок квантовых технологий в течение следующего десятилетия может возрасти до $100 млрд. При этом в 2024 году объем доходов от квантовых вычислений составил всего $4 млрд.
«Мы теперь имеем реальный пример того, как современные квантовые компьютеры могут решать бизнес-задачи в большом масштабе», — отметил руководитель направления квантовых технологий HSBC Филипп Инталлура.
Finance.ua
Инвестиции
