«Укрзализныця» за девять месяцев 2025 года получила более 7 млрд грн ущерба Сегодня 06:48

«Укрзализныця» за девять месяцев 2025 года получила более 7 млрд грн ущерба

«Укрзализныця» в январе-сентябре 2025 года зафиксировала чистый убыток в размере 7,32 млрд грн, тогда как за аналогичный период прошлого года у компании была чистая прибыль 1,66 млрд грн.

Об этом сообщается в финансовой отчетности компании, передает агентство «Интерфакс-Украина».

Уменьшение доходов и рост расходов

Согласно отчетности, валовой ущерб компании за 9 мес. этого года достиг 7,02 млрд грн против валовой прибыли за аналогичный период 2024 года 8,06 млрд грн, а операционный убыток — 3,82 млрд грн против 4,17 млрд прибыли за аналогичный период в 2024 году.

Отмечается, что доход от пассажирских перевозок увеличился на 11% - до 9,5 млрд грн, однако доход грузовых и почтовых перевозок сократился на 19% - до 50,1 млрд грн, доход от других услуг — на 14,7%, до 6,36 млрд грн.

Согласно отчету, расходы на инвестиционную деятельность за три квартала этого года выросли до 11,51 млрд грн с 9,46 млрд грн в аналогичном периоде прошлого года, а свободные денежные средства сократились до 6,81 млрд грн с 13,02 млрд грн на начало года и 17,27 млрд грн — год назад.

Финансовое состояние компании

Собственный капитал «УЗ» на конец сентября этого года уменьшился до 181,34 млрд грн, в то время как обязательства выросли с 90,30 млрд грн до 109,70 млрд грн, в том числе текущие — с 18,43 млрд грн до 48,23 млрд грн. Чистый долг увеличился за 9 месяцев с 55,87 млрд грн до 73,01 млрд грн.

Согласно отчету, государственные гранты за этот период 2025 года составили 18,94 млрд грн против 9,66 млрд грн за тот же период прошлого года.

Как сообщал заместитель председателя наблюдательного совета Сергей Лещенко, компания из-за потери за 2021−2025 годы 49% грузовых перевозок больше не может субсидировать за их счет убыточные пассажирские перевозки, предлагает увеличить грузовые тарифы на 41,5% в следующем году в два этапа и просит о бюджетной поддержке.

Перспективы и прогнозы

В проекте госбюджета-2026 на развитие городского пассажирского транспорта в городах Украины запланировано 4,2 млрд грн, на модернизацию железной дороги — 1,2 млрд грн. Кроме того, для реализации совместного с французским правительством проекта поставок рельсов «Укрзализныце» предусмотрено финансирование в 1,8 млрд грн.

Объем экспортных перевозок УЗ в январе-июне 2025 года сократился на 13,5% - до 38,7 млн ​​тонн, внутренние перевозки — на 11,7%, до 35,5 млн тонн, тогда как объем импортных перевозок увеличился на 5,4% - до 5,3 млн тонн.

Пассажиропоток в первом полугодии 2025 года увеличился на 1,2% - до 13,52 млн.

«УЗ» также сообщала, что объем перевозок грузов в 2025 году сократится по сравнению с прошлым годом на 7% - со 173 млн тонн до 160 млн тонн, а в последующие годы удастся увеличить его лишь до 161 млн тонн и 162 млн тонн соответственно.

В 2025—2026 годах объем перевозок руды и марганца составит 44 млн тонн по сравнению с 43 млн тонн в прошлом году, а в 2027 году снизится до 42 млн тонн.

Перевозка зерна и муки в течение 2025−2027 годов прогнозируется на уровне 31 млн тонн, что на 22,5%, или 9 млн тонн меньше, чем в 2024 году.

Также ожидается сокращение перевозок стройматериалов с 35 млн тонн в 2024 году до 30−32 млн тонн в 2025—2027 годах.

В 2024 году компания увеличила выручку на 11,1% - до 102,87 млрд грн, но получила чистый убыток 2,71 млрд грн против чистой прибыли 5,04 млрд грн в 2023 году.

