Как будет работать программа УЗ-3000 и когда ею можно воспользоваться: детали от руководителя «Укрзализныци»

«Укрзализныця» планирует, что новая программа бесплатных перевозок «УЗ-3000» будет действовать в наименее загруженные периоды — в январе-феврале и октябре-ноябре 2026 года.
Об этом сообщил глава правления компании Александр Перцовский в ходе презентации инициативы, передает «Интерфакс-Украина».

Как будет работать программа

Перцовский объяснил, что в компании стремятся эффективно использовать пустые места в вагонах, которые не продаются в сезон низкого спроса. Пассажиры смогут ими пользоваться без дополнительных расходов для государства.
«Пассажир фактически рассчитывается километрами, а не деньгами», — отметил руководитель «Укрзализныци».
В приложении компании отображается список доступных маршрутов и рейсов со свободными местами. Каждый пассажир сможет совершить до четырех бесплатных поездок.

Идентификация в «Дії»

Во избежание злоупотреблений и перепродажи билетов «Укрзализныця» планирует использовать персональную идентификацию через приложение «Дія» или систему BankID.
Для пожилых людей, которые не пользуются цифровыми сервисами, предусматривают помощь от общественных организаций при регистрации и оформлении билетов.

Кто сможет воспользоваться программой

Бесплатные поездки будут доступны в плацкартных и купейных вагонах. Вагоны классов «первый» и «СВ» участвовать в программе не будут.
На эти классы перевозок будет введено динамичное ценообразование, стоимость билета будет расти ближе к дате поездки. Ожидается, что это позволит компенсировать возможные потери доходов, которые в худшем случае могут составить 400 млн грн.
«Укрзализныця» прогнозирует, что воспользоваться программой смогут около 100 тысяч пассажиров. Инициатива должна не только разгрузить пиковые периоды продаж билетов, но и стимулировать внутренний туризм в низкий сезон.
Старт программы намечен на 1 декабря 2025 года.

Справка Finance.ua:

  • президент Владимир Зеленский поручил правительству разработать комплексную программу зимней поддержки граждан, которая должна заработать уже в декабре. Одним из ее направлений станет проект транспортной помощи «УЗ-3000», что позволит украинцам бесплатно путешествовать по железной дороге на расстояние до трех тысяч километров в пределах страны;
  • в компании отмечают, что запуск «УЗ-3000» происходит одновременно с переходом на новую систему государственной поддержки пассажирских перевозок. Это должно стабилизировать финансовую ситуацию в отрасли и сохранить рабочие места.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
