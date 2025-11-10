Украинцы массово покупают электрокары перед возвратом НДС Сегодня 17:04 — Технологии&Авто

Украинцы массово покупают электрокары перед возвратом НДС

По итогам октября 2025 года в Украине зарегистрировано 13,3 тыс. легковых электромобилей. Это новый исторический максимум и на 4,8% больше, чем в сентябре, а также почти вдвое больше, чем в октябре прошлого года. В целом за год объем продаж электрокаров удвоился.

Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.

Почему растет спрос

По словам бизнес-аналитика Остапа Новицкого, на рост рынка влияют сразу несколько факторов: рост цен на горючее, повышение интереса к электромобилям и ожидание возврата НДС при растаможке с 1 января 2026 года.

Именно последний фактор, по его оценке, более всего стимулирует покупателей, ведь с нового года цена электрокаров вырастет почти на треть.

Аналитик прогнозирует, что спрос будет оставаться высоким до конца года, но в начале 2026 года ожидается кратковременное снижение продаж. После этого рынок стабилизируется и снова перейдет к росту.

Что изменится в «растаможке»

С нового года возвращается налог на добавленную стоимость — 20% от стоимости автомобиля. Другие составляющие растаможки остаются без изменений: таможенная пошлина остается нулевой, а акциз действует по льготной ставке составит 1 евро за 1 кВт·ч емкости батареи. Владельцы электромобилей также не платят сбор в Пенсионный фонд во время первой регистрации.

Следовательно, даже после возврата НДС электрокары останутся транспортом с низким уровнем налогообложения при импорте. Кроме того, их владельцы экономят на горючем, подытожил эксперт.

Инфографика: eauto.org.ua

Структура рынка электромобилей

Основу сегмента в октябре составили импортируемые подержанные электрокары — 57,3% или 7596 единиц.

На внутренние перепродажи пришлось 25,2% (3345 шт.), а новые авто 17,5% (2337 шт.). Это рекорд для подсегмента новых электромобилей, впервые превысивший две тысячи регистраций в месяц.

На конец октября 2025 года в Украине зарегистрировано 203,8 тыс. электромобилей (без учета промышленных машин, троллейбусов и мототехники). Из них 199,6 тыс. легковых автомобилей, 4,2 тыс. грузовиков, еще 9 электробусов.

Читайте также ТОП-10 лучших электромобилей

Наиболее распространенной маркой остается Tesla (20,2%), далее Nissan (18%) и Volkswagen (12,4%).

Средний возраст электрокаров составляет 5,7 года, что делает этот сегмент самым молодым среди всех видов транспорта в Украине.

Напомним, 22 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект госбюджета на 2026 год. Депутаты поддержали правку № 1061, которой предлагается продлить льготное налогообложение до 1 января 2027 года, хотя профильный комитет ее отклонил.

Народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подчеркнул , что Рада не будет продлевать на 2026 год налоговые льготы, которые освобождают импорт электромобилей в Украину от уплаты НДС и пошлины.

Основатель Института исследований авторынка Станислав Бучацкий отмечал , что в случае отмены льгот цены на электромобили могут вырасти до 40%, а рынок упадет примерно на 30%.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.