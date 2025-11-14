АМКУ оштрафовал две компании за сговор на торгах Укрнафты
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО «Продмет» и ООО «Стилс Украина» на 9,23 млн грн за антиконкурентные согласованные действия в ходе государственных торгов.
Об этом сообщили в компании «Укрнафта», по заявлению которой АМКУ рассматривал дело.
Как установил АМКУ, две компании совершили антиконкурентные согласованные действия при участии в четырех торгах по закупке сплавов и труб, проведенных АО «Укргаздобыча», ПАО «Центрэнерго» и АО «Укрнафта» в 2023—2024 годах с ожидаемой стоимостью 36,95 млн грн.
Кроме того, ООО «Продмет» и ООО «Стилс Украина» лишены права участвовать в публичных закупках в течение трех лет.
