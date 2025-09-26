Каждый десятый инвестор уже спрашивает ChatGPT об акциях Сегодня 03:38 — Фондовый рынок

Каждый десятый инвестор уже спрашивает ChatGPT об акциях

По меньшей мере, каждый десятый розничный инвестор уже использует ChatGPT, чтобы выбирать, какие акции купить, что подпитывает настоящий бум на рынке работодателей (robo-advisory).

Об этом сообщает агентство Reuters.

Благодаря искусственному интеллекту любой может самостоятельно подбирать акции, следить за их динамикой и получать инвестиционный анализ, который раньше был доступен только крупным банкам или институциональным инвесторам.

По данным аналитической компании Research and Markets, рынок работодателей — то есть всех компаний, предоставляющих автоматизированные, алгоритмические финансовые советы, включая финтех, банки и управляющих активами, — может вырасти с 61,75 млрд долларов в 2024 году до 470,91 млрд долларов в 2029-м, что означает рост примерно на 600%.

«У меня больше нет роскоши иметь Bloomberg-терминал или другие сверхдорогие сервисы рыночных данных, — рассказал инвестор по фамилии Леунг. — Даже простой инструмент вроде ChatGPT может многое сделать и повторить значительную часть работы, которую я выполнял раньше».

Читайте также Акции оборонных компаний Европы подскочили после заявления Трампа об Украине

В то же время, он предостерег, что ИИ может пропустить важный анализ, поскольку не имеет доступа к платным источникам.

Опрос брокера eToro среди 11 000 розничных инвесторов по всему миру показал: около половины готовы использовать м-инструменты — такие как ChatGPT или Gemini от Google — для подбора или коррекции инвестиций, и уже 13% это делают.

В Великобритании, по данным исследования компании Finder, 40% респондентов обращались в чат-боты и АІ за советами по личным финансам.

Сам ChatGPT предупреждает, что на него нельзя полагаться как на профессионального финансового советчика. OpenAI не раскрывает данных о том, сколько людей используют чат-бот для выбора инвестиций.

Читайте также НКЦБФР предлагает продать 7% акций прибыльных госкомпаний в свободное обращение

«Модели ИИ могут быть блестящими, — говорит Дан Мочулски, руководитель eToro в Великобритании, где платформа имеет 30 млн пользователей, — Риск в том, что люди воспринимают универсальные модели типа ChatGPT или Gemini как волшебный шар».

Мочулски отмечает: лучше пользоваться специализированными АІ-платформами, которые научены анализировать рынки, ведь общие модели могут ошибаться в цифрах и датах, слишком полагаться на прошлые тенденции и устоявшиеся нарративы, пытаясь предсказать будущее.

InvestMarket от «Минфин». 📢 Найдите самые выгодные инвестиционные предложения в одном сервисе — на

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.