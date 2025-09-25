0 800 307 555
Акции оборонных компаний Европы подскочили после заявления Трампа об Украине

Фондовый рынок
6
Европейские оборонные акции резко выросли после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Украина способна вернуть все территории, оккупированные россией.
Об этом сообщает Reuters.
Трамп сделал неожиданное заявление вскоре после встречи с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 23 сентября. Ранее американский лидер предлагал Киеву рассмотреть вариант уступки земель ради мира.
Индекс аэрокосмических и оборонных компаний вырос на 1,1% и приблизился к рекордным максимумам. С начала войны россии против Украины оборонный индекс увеличился более чем на 200%.
Акции оборонных компаний Европы подскочили после заявления Трампа об Украине
«Изменение риторики Трампа в пользу возвращения Украиной территорий выглядит значительным разворотом. Еще недавно он настаивал на земельной сделке с путиным без Украины», — отметил Нил Уилсон, стратег Saxo Markets.
По его словам, напряженность между НАТО и россией также стала фактором роста оборонных акций.
Защитные бумаги остаются одним из главных драйверов роста STOXX 600, который с начала года прибавил 9%. Инвесторы делают ставку на рост госрасходов на безопасность в Европе.
В июне страны НАТО обязались тратить 3,5% ВВП на базовую оборону и 1,5% на смежные меры. Это предусматривает сотни миллиардов долларов ежегодных расходов против нынешних 2% ВВП.
«Разворот президента США относительно Украины сегодня подталкивает оборонные акции вверх», — заявил аналитик CMC Markets Йохен Штанцль. Эксперты также напомнили о недавних закрытиях аэропортов в Норвегии и Дании из-за угрозы дронов.
В то же время признаков, что позиция Трампа приведет к изменению политики США или новым санкциям против москвы, пока нет.
BAE Systems, крупнейшая оборонная компания Европы, подорожала на 1,4%. Акции Rheinmetall выросли на 2%, а бумаги Saab подскочили на 5% и достигли максимума с июля.
Испанская Indra прибавила около 3%, Hensoldt — 4,6%. Акции Renk и Leonardo выросли примерно на 3%. Бумаги Thales и Dassault Aviation поднялись в пределах 1,6−1,9%.
По материалам:
РБК-Україна
Инвестиции
