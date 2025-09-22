Зеленский подписал закон для поддержки оборонно-промышленного комплекса
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 13421, который имеет целью поддержать предприятия оборонно-промышленного комплекса и укрепить обороноспособность государства.
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
Что предусматривает документ
Законопроект предусматривает облегченные условия для предприятий ОПК, Вооруженных Сил и других силовых структур при импорте, временном ввозе или переработке оборонных товаров.
Отдельным положением вводятся специальные правила для резидентов индустриального парка «Defence City».
Ожидаемый эффект
Закон позволит быстрее поставлять оружие, технику и комплектующие, уменьшит бюрократические задержки и будет способствовать наращиванию производства.
Напомним, ранее народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщал, что президент Украины подписал законопроекты о Defence City — специальном правовом режиме для поддержки украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Украина расширяет сотрудничество с международными производителями вооружения. В настоящее время 25 иностранных компаний, среди которых мировые лидеры оборонной промышленности, находятся на разных этапах локализации производства в Украине. В комментарии изданию Politico министр обороны Украины Денис Шмыгаль отметил, что каждый производитель работает в тесном диалоге с украинским правительством.
Принятие специального режима Defence City для предприятий ОПК позволит Украине ощутимо нарастить объемы производства оружия и товаров оборонного назначения. Речь идет, по расчетам специалистов, об объемах от 9 до 30 млрд долларов ежегодно.
