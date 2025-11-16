Сколько средств потратили на восстановление Украины с начала большой войны Сегодня 08:11 — Казна и Политика

Сколько средств потратили на восстановление Украины с начала большой войны

За три года полномасштабной войны в Украине на строительные закупки, которые можно считать связанными с восстановлением, израсходовано около 20 млрд долларов. В частности, ежегодно тратится 300 млрд гривен, или 7−8 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, представленного Центром экономической стратегии, пишет «Укринформ».

На что направляют больше всего средств

Как отметила старший экономист ЦЭС Наталья Колесниченко, точных данных о расходах именно на восстановление в Украине нет.

Читайте также Страны с самыми большими военными расходами (инфографика)

Поэтому анализ базируется на строительных закупках с портала Prozorro, которые определенным образом можно считать причастными к восстановлению. Однако это не исчерпывающий перечень, поскольку не все строительные закупки касаются именно восстановления.

По словам Колесниченко, треть всех закупок приходится на третий-четвертый кварталы каждого года, что связано со спецификой расходования государственных средств.

Наибольшие объемы были потрачены на развитие инфраструктуры, в частности:

водозаборы для Николаева, Кривого Рога и Марганца после утраты Каховского водохранилища;

защиту и ремонт энергетической инфраструктуры после российских обстрелов

Среди лидеров по объемам строительных закупок — Киев и прифронтовые регионы, в частности, Харьковская и Одесская области.

Какие проблемы выявлены в сфере закупок

Колесниченко отмечает, что главные проблемы — это низкая конкуренция (часто с одним участником) и большое количество допороговых закупок.

Читайте также Минобороны объявило закупки питания для ВСУ на 2026 год: сколько израсходуют

В то же время там, где конкуренция высокая, цены снижаются существенно, иногда даже на 80%, что показали тендеры на разработку проектной документации.

По словам ведущего эксперта ИЭИ Александры Бетлий, мониторинг 800 объектов социальной инфраструктуры показал другие серьезные проблемы.

Так, большинство проектов не отвечает стандартам безбарьерности для людей с инвалидностью. Привлечение общественности к планированию восстановления остается очень низким, а у жителей поврежденных многоквартирных домов часто нет информации о сроках восстановления их жилья.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.