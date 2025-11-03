Минобороны объявило закупки питания для ВСУ на 2026 год: сколько израсходуют Сегодня 14:23 — Казна и Политика

«Государственный оператор тыла» Министерства обороны Украины объявил закупки пищевых продуктов для Вооруженных Сил Украины на 2026 год.

Об этом сообщили в Минобороны.

Это впервые, когда ГОТ осуществляет закупку питания сразу на весь год. Общая ожидаемая стоимость составляет около 37 млрд грн.

Такой подход обеспечит непрерывную поставку питания военным частям, стабильные условия для работы поставщиков и возможность заблаговременного планирования производства. Ранее закупки производились отдельно для каждого полугодия.

Второй год подряд ГОТ начинает закупочный цикл на следующий год заблаговременно, и в этот раз — еще раньше, чем в предыдущем.

В новых договорах будут сохранены условия усиленного контроля качества, в частности что касается поставок молочной продукции, чтобы предотвратить случаи фальсификации.

Также продолжает действовать региональная стратегия обеспечения, уже доказавшая свою эффективность в предыдущем периоде. По этой модели поставщик закрепляется за определенным регионом (областью), что позволяет удобно управлять логистикой, оперативностью поставок и быстро реагировать на возможные изменения.

По состоянию на конец октября 2025 года:

отгружено более 599 млн кг продукции;

доставлено более 249 млн л питьевой воды;

обработано более 85 000 заявок от воинских частей.

