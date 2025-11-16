0 800 307 555
Президент объявил масштабную перезагрузку энергетической сферы
Владимир Зеленский сообщил о запуске комплексной очистки и обновления системы управления энергетической сферой Украины.
Об этом он написал в Telegram.

Пять ключевых решений

По словам главы государства, правительству поручено безотлагательно подать в Верховную Раду законопроект об обновлении состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Также планируется обновление руководства Государственной инспекции ядерного регулирования и Государственной инспекции по энергетическому надзору.
Кроме того, Зеленский поручил премьер-министру Юлии Свириденко внести в парламент представление о назначении нового руководителя Фонда государственного имущества Украины.
Особое внимание Зеленский уделил Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА). Он подчеркнул необходимость его полной перезагрузки и завершения конкурса на должность руководителя до конца года.
Еще одним решением является аудит активов, принадлежавших российским субъектам и коллаборантам, бежавшим в рф.
По плану эти объекты должны быть оперативно подготовлены к продаже и в дальнейшем работать исключительно в интересах Украины — для усиления обороны и наполнения бюджета.
«Все такие объекты должны заработать на сто процентов в интересах Украины для обеспечения нашей обороны и наполнения бюджета Украины», — пишет Зеленский.
