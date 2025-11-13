ОП объяснили, как будут действовать санкции против Миндича и Цукермана Сегодня 16:18

Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана. Детали санкций обнародовал уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк.

Как будут действовать санкции

По словам Власюка, санкции носят оперативный и превентивный характер, то есть являются инструментом быстрого реагирования на угрозы национальной безопасности. Все решения принимались оперативно.

Были применены все основные виды действующих мгновенно блокирующих санкций, в частности в банковской сфере. Это делает невозможным перемещение активов подсанкционных лиц.

В то же время ограничения на въезд в Украину не вводились.

Власюк отметил, что санкции могут вводиться независимо от гражданства лица, если его деятельность представляет угрозу для Украины или способствует агрессии против нее.

Наличие иностранного гражданства, по его словам, упрощает процесс блокирования активов подсанкционных лиц в иностранных юрисдикциях.

Срок действия санкций

В настоящее время в Украине действуют санкции примерно в отношении 20 тысяч субъектов. Срок ограничений может составлять 3, 5, 10 или 30 лет, а в редких случаях быть бессрочным. Также возможно продление срока действия санкций, что уже неоднократно происходило.

В отношении Миндича и Цукермана санкции установлены сроком на три года, однако этот срок может быть продлен в зависимости от дальнейших обстоятельств.

Коррупционный скандал с Миндичем

НАБУ и САП разоблачили деятельность преступной организации, в состав которой входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы, известный в медиа бизнесмен, другие лица. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на деятельность стратегических предприятий государственного сектора, в частности, АО «НАЭК «Энергоатом», получение неправомерной выгоды и отмывание средств.

Министерство экономики вместе с партнерами стран G7 в течение недели подаст на рассмотрение правительства предложения по новому составу Наблюдательного совета АО НАЭК «Энергоатом». Уже приступили к работе со списками возможных кандидатов и избрали советника для этого процесса.

Высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила , что энергетический коррупционный скандал в Украине является «чрезвычайно досадной ситуацией», и отметила важность того, чтобы украинские власти отнеслись к нему максимально серьезно.

