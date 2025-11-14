Каким бизнесом владеет Миндич, и что о нем известно Сегодня 10:24

Каким бизнесом владеет Миндич, и что о нем известно

Аналитики YouControl проанализировали открытые данные по Тимуру Миндичу и Александру Цукерману, против которых 13 ноября президент ввел санкции сроком на три года.

Как выяснилось, Тимур Миндич — ФЛП с КВЭДом «Распространение кино- и видеофильмов», связанный с 17 юрлицами в Украине. Два из них — «Мега Бренд» и «Мегатона» — ликвидированы в 2019 г. Партнером Миндича в последнем был Петр Палица, который, по информации издания Деловая Столица, является отцом нардепа Игоря Палицы.

Среди активных — девять компаний с суммарной выручкой 218,6 млн грн в 2024 году, в частности:

«Квартал 95» — 120,8 млн грн,

«Драйв Продакшн» — 42,7 млн ​​грн,

«Квартал ТВ» — 22,5 млн грн,

«Стедиум Фемили» — 14,4 млн грн,

«Кварцит ДМ» — 10,4 млн грн,

«Вижн Квартал ТВ» — 5,3 млн грн,

«Киностолица» — 2,5 млн грн,

«Скай Фуд Сервисес» — 1 200 грн,

«Кофе Бар Плюс» — 300 грн.

Две компании (ЗНИКИФ «Генезис», «Некст Лайн Продакшн») показали нулевой доход, а еще четыре («Гуд Лукинг», БО «Киев Тора Центр», «Контроль Сервис», «Межрегиональная торгово-промышленная компания МТК») — не подали финотчетность в 2024 году.

В совместных бизнесах с Миндичем фигурируют Сергей Шефир (экспомощник Президента) и Геннадий Боголюбов, экс-совладелец «ПриватБанка», который также находится под санкциями СНБО с февраля 2025 года.

Читайте также Суд Англии обязал Коломойского и Боголюбова выплатить ПриватБанку более 3 млрд долларов

Миндич также является бенефициаром британской Meylor Global LLP и совладельцем люксембургской Mineral Assets Corporation SA, которая до декабря 2024 года была участником российской компании «Нью Даймонд Технолоджи», занимающейся изготовлением искусственных бриллиантов. Бизнес-партнером Миндича по Mineral Assets Corporation SA является гражданин рф Теймураз Хихинашвили.

Специалисты утверждают, что эти связи подтверждаются данными YC World , аналитической системы для поиска и визуализации международных бизнес-связей.

По данным Forbes Ukraine , юмористический проект Stadium Family приостановил деятельность после подозрения совладельцу в коррупционной схеме в энергетике:

«Студия Квартал 95» в соцсетях заявила, что Миндич имеет юридическую связь с компанией, но «не участвует в ее деятельности и не влияет на контент или решения команды».

О деятельности Цукермана

финансистом Миндича и подозревается в соорганизации коррупционных схем в сфере энергетики. В конце октября 2025 года уехал за границу, но отрицает обвинения и заявил о намерении вернуться. Александр Цукерман (прозвище Sugarman) — ФЛП с КВЭДом «Общая медицинская практика». По данным Украинской правды Радио Свобода , он являетсяи подозревается в соорганизации коррупционных схем в сфере энергетики. В конце октября 2025 года уехал за границу, но отрицает обвинения и заявил о намерении вернуться.

Данные о лицах под санкциями доступны в системе YouControl и постоянно обновляются.

«Важно, что такая информация остается публичной, ведь открытые данные позволяют журналистам и обществу контролировать действия бизнеса и власти и не позволяют коррупции спрятаться под предлогом „защиты персональных данных“», — подчеркнули в YouControl.

Операция «Мидас»

НАБУ и САП разоблачили деятельность преступной организации, в состав которой входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы, известный в медиа бизнесмен, другие лица. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на деятельность стратегических предприятий государственного сектора, в частности, АО «НАЭК «Энергоатом», получение неправомерной выгоды и отмывание средств.

Как мы сообщали ранее, в ЕС отреагировали на коррупционный скандал с Миндичем. Высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что энергетический коррупционный скандал в Украине является «чрезвычайно досадной ситуацией», и отметила важность того, чтобы украинские власти отнеслись к нему максимально серьезно.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.