Суд Англии обязал Коломойского и Боголюбова выплатить ПриватБанку более 3 млрд долларов
Высокий суд Англии принял решение, согласно которому бывшие владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов должны возместить банку более $3 млрд убытков и судебных издержек. Это решение стало завершением многолетнего судебного процесса. В июле 2025 года суд признал их виновными в масштабном мошенничестве против ПриватБанка.
Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.
Суммы возмещения
- основная сумма ущерба: 1,761,957,792 долл. США;
- проценты: 1,190,083,824 долл. США;
- авансовый платеж на покрытие судебных расходов Банка: 76,400,000 фунтов стерлингов (≈99,575,371 долл. США)
Таким образом, общая сумма превышает 3 млрд долларов США.
Сроки выполнения
Коломойский и Боголюбов подали ходатайство об апелляции и остановке исполнения решения до рассмотрения, но суд отклонил оба обращения. Суммы должны быть уплачены до 24 ноября 2025 года, а в случае просрочки на них будут начисляться проценты.
В случае неуплаты ПриватБанк начнет процесс принудительного взыскания из-за активов бывших владельцев, которые с декабря 2017 года находятся под судебным приказом о всемирном аресте.
Суд установил, что позиции Коломойского и Боголюбова были неправдоподобны и построены на сознательной лжи. Попытки дистанцироваться от мошеннических действий были «глубоко обманчивыми и недоброжелательными».
