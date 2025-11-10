0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Суд Англии обязал Коломойского и Боголюбова выплатить ПриватБанку более 3 млрд долларов

Фондовый рынок
696
Суд Англии обязал Коломойского и Боголюбова выплатить ПриватБанку более 3 млрд долларов
Суд Англии обязал Коломойского и Боголюбова выплатить ПриватБанку более 3 млрд долларов
Высокий суд Англии принял решение, согласно которому бывшие владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов должны возместить банку более $3 млрд убытков и судебных издержек. Это решение стало завершением многолетнего судебного процесса. В июле 2025 года суд признал их виновными в масштабном мошенничестве против ПриватБанка.
Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

Суммы возмещения

  • основная сумма ущерба: 1,761,957,792 долл. США;
  • проценты: 1,190,083,824 долл. США;
  • авансовый платеж на покрытие судебных расходов Банка: 76,400,000 фунтов стерлингов (≈99,575,371 долл. США)
Таким образом, общая сумма превышает 3 млрд долларов США.

Сроки выполнения

Коломойский и Боголюбов подали ходатайство об апелляции и остановке исполнения решения до рассмотрения, но суд отклонил оба обращения. Суммы должны быть уплачены до 24 ноября 2025 года, а в случае просрочки на них будут начисляться проценты.
В случае неуплаты ПриватБанк начнет процесс принудительного взыскания из-за активов бывших владельцев, которые с декабря 2017 года находятся под судебным приказом о всемирном аресте.
Суд установил, что позиции Коломойского и Боголюбова были неправдоподобны и построены на сознательной лжи. Попытки дистанцироваться от мошеннических действий были «глубоко обманчивыми и недоброжелательными».
По материалам:
Finance.ua
ПриватБанк
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems