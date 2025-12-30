Украинские облигации достигли максимумов после реструктуризации — причины Сегодня 12:34 — Фондовый рынок

Государственные облигации Украины выросли, поскольку инвесторы увидели некоторые положительные признаки в переговорах по соглашению о прекращении войны с россией.

Некоторые облигации достигли самого высокого уровня с момента выхода из прошлогодней реструктуризации суверенного долга в 20 миллиардов долларов.

Об этом пишет reuters

Напомним, надежды на мир неоднократно разрушались в течение последнего года, но движение украинских облигаций сигнализировало о возобновлении оптимизма, по крайней мере, среди инвесторов, что перемирие теперь может быть достижимо.

Заметный рост в понедельник оставил украинские облигации 2034 и 2035 годов с купоном 4,5% - две из самых торгуемых — почти на том же уровне, что и в начале февраля, до того, как Трамп назвал Зеленского «диктатором», а затем раскритиковал его в Овальном кабинете, что повлекло за собой значительное падение цен.

