Украинские облигации достигли максимумов после реструктуризации — причины

Фондовый рынок
Государственные облигации Украины выросли, поскольку инвесторы увидели некоторые положительные признаки в переговорах по соглашению о прекращении войны с россией.
Некоторые облигации достигли самого высокого уровня с момента выхода из прошлогодней реструктуризации суверенного долга в 20 миллиардов долларов.
Об этом пишет reuters.
Напомним, надежды на мир неоднократно разрушались в течение последнего года, но движение украинских облигаций сигнализировало о возобновлении оптимизма, по крайней мере, среди инвесторов, что перемирие теперь может быть достижимо.
Заметный рост в понедельник оставил украинские облигации 2034 и 2035 годов с купоном 4,5% - две из самых торгуемых — почти на том же уровне, что и в начале февраля, до того, как Трамп назвал Зеленского «диктатором», а затем раскритиковал его в Овальном кабинете, что повлекло за собой значительное падение цен.
В течение последних шести недель облигации также выросли в цене благодаря планам новой четырехлетней программы Международного валютного фонда на сумму 8,2 миллиарда долларов и займа Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро (105,83 миллиарда долларов) для поддержки финансов правительства.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
