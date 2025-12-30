«Укрализныця» показала вагоны, которые помогут во время блэкаутов
«Укрзализныця» совместно с партнерами оборудовала 100 пассажирских вагонов в мобильные пункты обогрева, связи и отдыха, которые при необходимости могут оперативно появляться в любом регионе Украины.
Об этом передает корреспондент УНИАН, директор филиала «Пассажирская компания» «Укрзализныця» Олег Головащенко.
Вагоны оснащены генераторами, зарядными устройствами, холодильниками, микроволновками, а также термопунктами для чая и кофе.
«Мы оборудовали специальное купе для малышей, которые смогут отдыхать. Там много игрушек, телевизоры. У нас есть отдельное pet-friendly купе для посетителей с собаками или любыми другими домашними любимцами», — сказал Головащенко.
Отмечается, что вагоны имеют полноценную систему отопления, а также оснащены комплектами Starlink для бесперебойной связи.
