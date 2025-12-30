0 800 307 555
ру
Фонд гарантирования продает активы пяти банков на 98,6 млн грн

Фондовый рынок
38
Фонд гарантирования вкладов физических лиц на этой неделе выставил на продажу активы пяти ликвидируемых банков на общую сумму 98,6 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
На этой неделе (29 декабря — 02 января) в системе Prozorro. Продажи запланирована продажа активов пяти банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 98,6 млн грн.
Из них на сумму 71,4 млн грн выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства, на 26,2 млн грн — права требования по кредитам. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена ​​на продажу за 1,0 млн грн.
В течение недели запланирована продажа активов АО «Коминвестбанк» — на общую сумму почти 49 млн грн, ПАО «Проминвестбанк» — с начальной ценой 45,6 млн грн, АО «Банк Форвард» — по стартовой цене 2,7 млн ​​грн, АО «Укрстройинвестбанк» — за 1,0 млн грн, АО «Мегабанк» — с начальной ценой 0,3 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
Банки Украины
Payment systems