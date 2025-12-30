Государство отдает более 100 объектов АРМА на нужды ВПЛ— детали Сегодня 10:34 — Недвижимость

Как сообщила премьер Юлия Свириденко, государство передает государственную недвижимость и арестованные объекты, находящиеся в управлении АРМА, для расселения внутренне перемещенных лиц.

Правительство передает объекты, которые находятся в собственности государства и в пользовании государственных органов и госкомпаний, а также недвижимость, которая находится в управлении Агентства по розыску и менеджменту активов.

В первом таком списке 112 размещений — это жилые дома совместного проживания, гостиничные офисные помещения и здания общественного досуга. Они расположены в разных странах.

«До конца января помещения будут распределены между органами, которые опекают ВПЛ. Ожидаем, что люди бесплатно воспользуются этим жильем уже в первом квартале 2026 года», — написала она.

Правительство также поручило Министерству образования и науки рассмотреть объекты, которые не использовались по назначению в образовательном процессе за последний год. Они также будут переданы под нужды расселения ВПЛ.

Ранее был создан механизм для передачи таких активов новым управляющим за 1 грн.

Следующий этап — в течение месяца все министерства в координации с государственными компаниями и ОВА, а также АРМА должны вынести на рассмотрение правительства дополнительный перечень объектов, которые могут быть использованы для нужд ВПЛ. Координирует процесс Минэкономики.

