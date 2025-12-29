Арест квартиры: что это значит для владельца Сегодня 19:21 — Недвижимость

Арест квартиры: что это значит для владельца

Арест квартиры — это временный запрет проводить какие-либо действия с жильем. Такое ограничение накладывается тогда, когда недвижимость может быть гарантией выполнения судебного или финансового обязательства.

Для владельцев жилья и всех, кто планирует покупать квартиру, эта информация критически важна: арест может сорвать сделку, привести к финансовым потерям или создать юридические риски. Рассказываем, в каких случаях накладывают арест, какие ограничения это создает и как проверить статус жилья.

Почему накладывают арест на квартиру

Арест применяют тогда, когда существует риск, что собственник может скрыть или продать недвижимость. По данным Верховного Суда Украины, это чаще всего случается в двух случаях:

при исполнении судебных решений, когда должник не погашает задолженность добровольно;

в рамках уголовных производств, если жилье может быть доказательством или имуществом, потенциально подлежащим конфискации.

🎤 Каждую новость на Finance.ua можно не только читать, но и слушать. Жмите ▶️ на изображении в новости и узнавайте все самое важное еще быстрее!

В таких ситуациях государственные или частные исполнители вносят квартиру в список имущества, которым временно нельзя распоряжаться.

Какие ограничения действуют после ареста

После внесения информации в реестр владелец фактически упускает возможность проводить любые юридические действия с жильем. Запрещено:

продавать квартиру;

оформлять дарение;

передавать недвижимость в залог;

оформлять наследование.

Нотариальные действия автоматически блокируются — система показывает ограничения. Фактически квартира переходит в статус «замороженной» до завершения производства или исполнения решения.

Читайте также В столице планируют передавать арестованные квартиры переселенцам

Когда арест считается законным

Арест налагают на основании:

судебного решения,

приказа суда,

постановления исполнителя.

В документе должны быть указаны причины и пределы ареста. Если обстоятельства изменяются, арест могут отменить, и владелец снова получает полный доступ к своему имуществу.

Как проверить, находится ли квартира под арестом

Перед любой сделкой с недвижимостью юристы советуют обязательно проверять данные в государственных реестрах.

В выписке можно узнать:

наложен ли арест;

кем он наложен;

на каком основании.

Это позволяет избежать риска купить квартиру с юридическими проблемами.

Когда арест снимают

Ограничение прекращается после:

исполнения решения суда,

погашения долга,

завершения производства.

После этого суд или исполнитель выдает документ, на основании которого арест снимают, а информацию удаляют из реестра. Владелец снова может свободно распоряжаться жильем.

Раньше мы подробно рассказывали о том, какие вещи можно потерять, а какие останутся с вами, если у вас есть долги.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.