Что делать, если счета заблокированы из-за ареста средств (алгоритм) — Finance.ua

Что делать, если счета заблокированы из-за ареста средств (алгоритм)
В настоящее время физическое лицо может тратить с арестованного текущего счета не больше 13 400 гривен в месяц. Так определено действующим законодательством.
Также с него можно платить налоги и сборы без учета ареста. Об этом пишет «Я и закон».
В случае наложения ареста на средства на нескольких счетах или наличия нескольких исполнительных производств для осуществления расходных операций должен быть определен только один счет в одном банке.
Что делать
Чтобы определить такой счет, лицо должно обратиться в орган ГИС или к частному исполнителю, который наложил арест на его средства, с соответствующим заявлением. Его можно подать в бумажной или электронной форме.
В заявлении обязательно указываются номер текущего счета и название банка, где открыт такой счет.
Напомним, если банковская карта заблокирована, получить социальные выплаты, зачисленные на эту карту, невозможно никоим образом, даже через кассу банка. Следует заметить, что блокируется не карта, а счет. Блокирование — это приостановка доступа к денежным операциям, включая запрет на распоряжение средствами, имеющимися на расчетном счете.
Изменения относительно принудительного взыскания долгов и арестов банковских счетов
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