Что делать, если счета заблокированы из-за ареста средств (алгоритм) — Finance.ua
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Что делать, если счета заблокированы из-за ареста средств (алгоритм)

Личные финансы
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Что делать, если счета заблокированы из-за ареста средств (алгоритм)
Что делать, если счета заблокированы из-за ареста средств (алгоритм)
В настоящее время физическое лицо может тратить с арестованного текущего счета не больше 13 400 гривен в месяц. Так определено действующим законодательством.
Также с него можно платить налоги и сборы без учета ареста. Об этом пишет «Я и закон».
В случае наложения ареста на средства на нескольких счетах или наличия нескольких исполнительных производств для осуществления расходных операций должен быть определен только один счет в одном банке.
Что делать
Чтобы определить такой счет, лицо должно обратиться в орган ГИС или к частному исполнителю, который наложил арест на его средства, с соответствующим заявлением. Его можно подать в бумажной или электронной форме.
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В заявлении обязательно указываются номер текущего счета и название банка, где открыт такой счет.
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Напомним, если банковская карта заблокирована, получить социальные выплаты, зачисленные на эту карту, невозможно никоим образом, даже через кассу банка. Следует заметить, что блокируется не карта, а счет. Блокирование — это приостановка доступа к денежным операциям, включая запрет на распоряжение средствами, имеющимися на расчетном счете.

Изменения относительно принудительного взыскания долгов и арестов банковских счетов

По материалам:
Finance.ua
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