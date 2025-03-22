Что делать, если социальные выплаты поступили на заблокированную карту — Finance.ua

Что делать, если социальные выплаты поступили на заблокированную карту Сегодня 14:14 — Личные финансы

Что делать, если социальные выплаты поступили на заблокированную карту, Фото: freepik

Если банковская карта заблокирована, получить социальные выплаты, зачисленные на эту карту, невозможно никоим образом даже через кассу банка.

Об этом рассказали специалисты «Юридического советчика для ВПЛ».

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Следует заметить, что блокируется не карта, а счет. Блокировка — это приостановка доступа к денежным операциям, включая запрет распоряжения средствами, имеющимися на расчетном счете.

Именно поэтому, если карта (а значит и счет) заблокирована, то снять средства невозможно никаким способом, в том числе и в кассе банка.

Что же делать в таких случаях

Прежде всего необходимо выяснить, кто и почему заблокировал счет. Для этого нужно обратиться в банк, в котором открыт счет, и получить информацию по этому поводу.

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Если окажется, что на счет наложен арест согласно постановлению государственного/частного исполнителя в рамках исполнительного производства, то рекомендуется следующий алгоритм действий:

1. Получить информацию о самом исполнительном производстве (постановление об открытии производства, об аресте средств).

2. Получить от банка справку или выписку за весь период действия счета, где будет указано, что счет используется для социальных выплат.

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Обратите внимание, что, согласно ст. 73 Закона Украины Об исполнительном производстве, не может быть обращено взыскание на:

выходное пособие, выплачиваемое в случае увольнения работника;

компенсацию работнику расходов в связи с переводом, направлением на работу в другую местность или служебной командировкой;

полевое довольствие, надбавки к заработной плате, другие средства, выплачиваемые вместо суточных и квартирных;

материальную помощь лицам, утратившим право на пособие по безработице;

пособие по беременности и родам;

единовременную помощь в связи с рождением ребенка;

помощь при усыновлении ребенка;

помощь на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство;

помощь на детей одиноким матерям;

помощь лицам, занятым уходом за тремя и более детьми младше 16 лет, по уходу за ребенком с инвалидностью, по временной нетрудоспособности в связи с уходом за больным ребенком, а также на другую помощь на детей, предусмотренную законом;

помощь на лечение;

помощь на погребение;

ежемесячное пособие в связи с ограничением потребления продуктов питания местного производства и личного подсобного хозяйства граждан, проживающих на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению;

дотации на обеды, приобретение путевок в санатории и дома отдыха за счет фонда потребления.

3. Обратиться к исполнителю с заявлением о снятии ареста с банковского счета, приобщив к нему справку/выписку из банка о том, что счет используется для социальных выплат.

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4. В случае бездействия исполнителя обратиться за судебной защитой.

Напомним, с апреля потерпевшие от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, а также лица, имеющие на это право в случае смерти потерпевшего, будут получать проиндексированные страховые выплаты.

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