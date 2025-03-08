Какие операции с картами самые популярные в Украине — статистика НБУ — Finance.ua
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Какие операции с картами самые популярные в Украине — статистика НБУ

Финтех и Карты
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Какие операции с картами самые популярные в Украине — статистика НБУ
Какие операции с картами самые популярные в Украине — статистика НБУ, Фото: freepik
В 2024 году украинцы по-прежнему предпочитали безналичные расчеты платежными картами. Количество операций с использованием платежных карт выросло до 8,65 млрд, а их общая сумма — до 6,57 трлн грн. Из них в Украине осуществлено 91,8% от количества и 90,1% от суммы всех сделок с картами.
Об этом свидетельствует статистика Национального банка.
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В прошлом году большинство операций с платежными картами были безналичными — было совершено 8 184,8 млн безналичных операций с использованием украинских платежных карт на сумму 4 243,5 млрд грн.
Какие операции с картами самые популярные в Украине — статистика НБУ
Доля безналичных операций с использованием платежных карт по сумме в прошлом году составила 64,5% в общей сумме операций с платежными картами.
Доля безналичных операций по количеству в прошлом году возросла до 94,6%.

Самые распространенные операции

В 2024 году больше всего операций с использованием платежных карт по количеству и по сумме приходилось на расчеты в торговой сети. Это 73,4% и 46,8% соответственно (более 6 млрд сделок на сумму почти 2 млрд грн).
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Переводы с карты на карту по сумме составляли 31,1% (или 1 318,4 млрд грн). Их количество находилось на уровне 8,2% всех безналичных операций.
Оплата товаров и услуг в интернете составила 13,6% по количеству и 14,7% по сумме всех безналичных операций с платежными картами. Это 622 млрд грн.
Какие операции с картами самые популярные в Украине — статистика НБУ
Средняя сумма одной операции в Украине в 2024 году:
  • в торговой сети — 330 грн (в 2023 году — 325 грн),
  • по переводу с карты на карту — 1 958 грн (1 972 грн),
  • по оплате товаров и услуг в сети Интернет — 561 грн (490 грн).
За 2024 год количество платежных терминалов в торговой и сервисной сетях по сравнению с 2023 годом увеличилось на 10,5% - до 496,6 тыс. (из них 97,5% - бесконтактные терминалы). Это также превышает количество платежных терминалов на конец 2021 года — на 16,4%.
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То есть терминальная сеть в Украине по количеству полностью восстановилась от потерь первого года полномасштабного вторжения и продолжает расширяться.
Также сохраняют свою популярность и токенизированные платежные карты — NFC-технология. Так, в декабре 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года их количество увеличилось на 33% - до 16,5 млн.
То есть токенизированной является каждая четвертая активная платежная карта. В результате примерно 95% от количества и суммы безналичных операций в торговой сети в 2024 году осуществлялись с использованием бесконтактной технологии оплаты и NFC-технологии.
По материалам:
Finance.ua
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