Украинцы продолжают отдавать предпочтение безналичным расчетам — Finance.ua
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Украинцы продолжают отдавать предпочтение безналичным расчетам

Казна и Политика
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Украинцы продолжают отдавать предпочтение безналичным расчетам, Фото: freepik
В январе-сентябре 2024 года средний чек при оплате картами в украинских магазинах составил 322 гривны, а оплата товаров и услуг в интернете выросла на 15%, достигнув 553 гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

Безналичные платежи

По данным пресс-службы, количество операций (безналичных и по получению наличных) в Украине и за ее пределами с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, за девять месяцев 2024 года составило 6 392,5 млн, а их сумма — 4 791,3 млрд грн.
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Из них безналичными были 6 039,8 млн операций на общую сумму 3 105,4 млрд грн.
Часть безналичных операций за девять месяцев 2024 года по сумме находилась на уровне 64,8% от общей суммы операций с платежными картами.
Украинцы продолжают отдавать предпочтение безналичным расчетам
Больше всего операций с использованием карт приходилось на расчеты в торговой и сервисной сетях 46,2% на сумму 1 трлн 433 млрд грн.
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Переводы с карты на карту за девять месяцев 2024 года составили треть по сумме — 989 млрд грн (31,8%) и оплата товаров и услуг в интернете — 448 млрд грн (14,4%).
Средняя сумма одной операции составляла:
  • в торговой и сервисной сетях — 322 грн (за девять месяцев 2023 года — 319 грн),
  • по переводу с карты на карту — 1 976 грн (1 986 грн),
  • по оплате товаров и услуг в сети Интернет — 553 грн (479 грн).

Рост количества активных POS-терминалов и карт

Количество активных pos-терминалов в торговой и сервисной сетях в сентябре по сравнению с январем выросло на 8,6% (до 487,4 тыс. шт.), а количество пунктов продаж и предоставления услуг, принимающих платежные карты, — на 10,9% (до 512,1 тыс. шт.).
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Банкоматная сеть снизилась почти на 1% и насчитывала 15,8 тыс. банкоматов.
За девять месяцев 2024 года общее количество эмитированных платежных карт в Украине достигло 122,1 млн шт. Это на 6% больше по сравнению с январем этого года.
Украинцы продолжают отдавать предпочтение безналичным расчетам
Такими же темпами увеличивалось и количество платежных карт, с которыми ежемесячно совершались расходные операции. Так, количество активных карт выросло на 5% - с 51,6 млн шт. в январе до 54,1 млн шт. в сентябре.
По материалам:
РБК-Україна
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