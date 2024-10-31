Швеция и Норвегия не смогут полностью перейти на безналичные расчеты из-за российских кибератак — Finance.ua
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Швеция и Норвегия не смогут полностью перейти на безналичные расчеты из-за российских кибератак

Финтех и Карты
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Швеция и Норвегия не смогут полностью перейти на безналичные расчеты из-за российских кибератак
Швеция и Норвегия не смогут полностью перейти на безналичные расчеты из-за российских кибератак
Швеция и Норвегия отказываются от планов развития безналичного общества из-за беспокойства по поводу возможных российских кибератак.
Об этом сообщает The Guardian.
Обе страны имеют развитые финансовые технологии, в частности шведскую систему мобильных платежей Swish и норвежский аналог Vipps.
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Бывший заместитель главы центрального банка Швеции предусмотрел в 2018 году, что Швеция, вероятно, станет безналичной до 2025 года. Процент наличных расчетов упал почти с 40% в 2012 году до около 10% за последние годы.
Но полномасштабное вторжение россии в Украину в 2022 году заставило шведское правительство полностью пересмотреть свою стратегию обороны и присоединиться к НАТО. Норвегия также усилила контроль на границе с россией.
В брошюре под названием «Если придет кризис или война», которая будет послана в каждый дом Швеции в следующем месяце, Министерство обороны советует людям регулярно пользоваться наличными и иметь по крайней мере недельный запас в различных номиналах, а также иметь доступ к другим формам оплаты, таким как банковские карты и цифровые платежные услуги.
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Правительство рассматривает законодательство о защите возможности платить наличными. Ведь, хоть наличные деньги и являются законным платежным средством в Швеции, некоторые магазины могут отказаться получать оплату ими.
Норвегия имеет закон, обязывающий розничных торговцев принимать наличные деньги, но он не применялся из-за роста количества безналичных расчетов в последние годы. Министерство юстиции и общественной безопасности заявило, что «рекомендует всем иметь наличные из-за уязвимости цифровых платежных систем к кибератакам».
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Научный сотрудник центрального банка Швеции Макс Бримберг отметил, что уменьшение использования наличных денег может быть риском, ведь наличные деньги, по его словам, остаются важными в кризисных условиях, когда цифровые системы могут быть недоступны.
Профессор системных наук по вопросам обороны и безопасности в Шведском университете обороны Ганс Левенг в то же время считает, что не хватает доказательств того, что наличные лучше цифровых платежей. Указывая на Украину, где цифровые системы достаточно развиты даже в условиях войны, он сказал: «Украина очень хороший пример движения в будущее во время войны, а не в прошлое».
По материалам:
УНН
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