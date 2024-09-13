НБУ предлагает обновить порядок проведения безналичных расчетов — Finance.ua

НБУ предлагает обновить порядок проведения безналичных расчетов
Национальный банк Украины предлагает обновить Инструкцию о безналичных расчетах в национальной валюте пользователей платежных услуг.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Для чего это
Это обусловлено необходимостью учета предложений участников платежного рынка, которые поступали в Национальный банк и направлены на улучшение порядка безналичных расчетов в национальной валюте, а также на усиление защиты прав пользователей.
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НБУ предлагает, в частности:
- уточнить вопросы, которые регулирует Инструкция;
- уточнить реквизиты платежной инструкции, инициированной получателем;
- определить документ (уведомление) и его реквизиты, которые будут подтверждать принятие к выполнению платежной инструкции плательщика его поставщиком платежных услуг (сообщение будет предоставляться налогоплательщику его поставщиком платежных услуг);
- урегулировать вопрос о предоставлении поставщиком платежных услуг получателя своему пользователю информации о зачислении средств на его счет после каждого такого зачисления;
- установить перечень обязательных реквизитов платежной инструкции, оформленной поставщиком платежных услуг за плательщика;
- урегулировать вопрос о принудительном списании (взыскании) средств со счета плательщика, который закрыт по инициативе плательщика или его поставщика платежных услуг или изменен по инициативе поставщика платежных услуг плательщика;
- разграничить реквизиты платежной инструкции, оформляемой органом государственной исполнительной службы или частным исполнителем и контролирующим органом;
- уточнить нормы по проверке реквизитов плательщика его поставщиком платежных услуг в платежной инструкции взыскателя.
Соответствующие нормы содержат проект постановления Правления Национального банка Украины «Об утверждении Изменений в Инструкции о безналичных расчетах в национальной валюте пользователей платежных услуг» (далее — проект постановления), предлагаемый для общественного обсуждения.
Ранее мы писали, что Национальный банк Украины пока не планирует устанавливать какие-либо дополнительные ограничения по счетам банковских клиентов. «Сегодня медиа и телеграм-каналы распространяют недостоверную информацию о том, что НБУ якобы «хочет установить лимиты, которые будут равны доходу клиентов банков, и если обороты будут выше указанной суммы дохода, то счета будут блокировать», — говорится в сообщении НБУ.
Напомним, 27 августа Нацбанк утвердил ограничение для карточных переводов между физлицами на сумму 150 000 грн в месяц для исходящих платежей с 1 октября.
Позже, 9 сентября, Национальный банк Украины установил лимиты на использование валютных карт украинских банков за рубежом.
Справка Finance.ua:
- Банковская система действительно была прибыльной в 2023 году и продолжает быть в 2024 году, получив перед этим, в 2022 году, шок и потери, вызванные войной. Сейчас банковская система работает на максимумах своей операционной эффективности, сообщил глава НБУ.
- Банковская система Украины после перехода на новую структуру капитала продолжает сохранять практически двухкратный запас капитала всех уровней, а полученные показатели капитала банков соответствуют тестовым расчетам Национального банка.
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