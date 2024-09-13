НБУ предлагает обновить порядок проведения безналичных расчетов — Finance.ua

НБУ предлагает обновить порядок проведения безналичных расчетов Сегодня 11:01 — Валюта

НБУ предлагает обновить порядок проведения безналичных расчетов

Национальный банк Украины предлагает обновить Инструкцию о безналичных расчетах в национальной валюте пользователей платежных услуг.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Для чего это

Это обусловлено необходимостью учета предложений участников платежного рынка, которые поступали в Национальный банк и направлены на улучшение порядка безналичных расчетов в национальной валюте, а также на усиление защиты прав пользователей.

НБУ предлагает, в частности:

уточнить вопросы, которые регулирует Инструкция;

уточнить реквизиты платежной инструкции, инициированной получателем;

определить документ (уведомление) и его реквизиты, которые будут подтверждать принятие к выполнению платежной инструкции плательщика его поставщиком платежных услуг (сообщение будет предоставляться налогоплательщику его поставщиком платежных услуг);

урегулировать вопрос о предоставлении поставщиком платежных услуг получателя своему пользователю информации о зачислении средств на его счет после каждого такого зачисления;

установить перечень обязательных реквизитов платежной инструкции, оформленной поставщиком платежных услуг за плательщика;

урегулировать вопрос о принудительном списании (взыскании) средств со счета плательщика, который закрыт по инициативе плательщика или его поставщика платежных услуг или изменен по инициативе поставщика платежных услуг плательщика;

разграничить реквизиты платежной инструкции, оформляемой органом государственной исполнительной службы или частным исполнителем и контролирующим органом;

уточнить нормы по проверке реквизитов плательщика его поставщиком платежных услуг в платежной инструкции взыскателя.

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Соответствующие нормы содержат проект постановления Правления Национального банка Украины «Об утверждении Изменений в Инструкции о безналичных расчетах в национальной валюте пользователей платежных услуг» (далее — проект постановления), предлагаемый для общественного обсуждения.

Ранее мы писали , что Национальный банк Украины пока не планирует устанавливать какие-либо дополнительные ограничения по счетам банковских клиентов. «Сегодня медиа и телеграм-каналы распространяют недостоверную информацию о том, что НБУ якобы «хочет установить лимиты, которые будут равны доходу клиентов банков, и если обороты будут выше указанной суммы дохода, то счета будут блокировать», — говорится в сообщении НБУ.

Напомним, 27 августа Нацбанк утвердил ограничение для карточных переводов между физлицами на сумму 150 000 грн в месяц для исходящих платежей с 1 октября.

Позже, 9 сентября, Национальный банк Украины установил лимиты на использование валютных карт украинских банков за рубежом.

Справка Finance.ua:

Банковская система действительно была прибыльной в 2023 году и продолжает быть в 2024 году, получив перед этим, в 2022 году, шок и потери, вызванные войной. Сейчас банковская система работает на максимумах своей операционной эффективности, сообщил глава НБУ.

Банковская система Украины после перехода на новую структуру капитала продолжает сохранять практически двухкратный запас капитала всех уровней, а полученные показатели капитала банков соответствуют тестовым расчетам Национального банка.

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