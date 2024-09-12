Глава НБУ рассказал, что сейчас происходит с банковской системой Украины — Finance.ua

Глава НБУ рассказал, что сейчас происходит с банковской системой Украины Сегодня 15:05 — Казна и Политика

Глава НБУ рассказал, что сейчас происходит с банковской системой Украины

Банковская система Украины остается прибыльной, несмотря на шок, полученный сразу после российского вторжения.

Об этом в интервью NV заявил глава Нацбанка Андрей Пышный.

«Банковская система действительно была прибыльной в 2023 году и продолжает быть в 2024 году, получив перед этим, в 2022 году, шок и потери, вызванные войной. Сейчас банковская система работает на максимумах своей операционной эффективности», — отметил Пышный.

Читайте также Банковская система перешла на новую структуру капитала

Он также подчеркнул, что этот рост ликвидности в банковской системе возник на фоне войны и необходимости финансировать дефицит бюджета.

«Рост ликвидности в системе Национальный банк должен соответствующим образом абсорбировать, управлять этой ликвидностью так, чтобы она не создавала давление на цены и не подрывала нашу макрофинансовую и макроэкономическую стабильность. Мы абсорбируем ту ликвидность, которая на сегодняшний день лишняя и может оказывать давление на цены. Инфляция в 2022 году достигла почти 27%. У любого инструментария есть цена», — заявил Пышный.

Пышный также напомнил, что банки — единственная отрасль, получившая повышение ставки налога на прибыль с 18 до 25%, а в прошлом году уплатили в бюджет 50% прибыли.

Читайте также Нацбанк прокомментировал увеличение расходов на оборону на 500 миллиардов гривен

«Это важные вещи. Бизнес стал адаптироваться. Банки стабилизировали работу, справились с убытками и начали наращивать кредитные аппетиты. Знаете ли вы, что банковская система нарастила чистый портфель кредитов бизнеса за последний год на 20%? Сейчас гривневый кредитный портфель больше по своим объемам, чем до полномасштабного вторжения. Процентная ставка кредитования в банках такая же, как была в 2019 году. Финансовая система по объему налогов и сборов в первом квартале 2024 года заняла первое место. Это пятая часть всех налогов и сборов, собираемых украинским бюджетом. Никогда этого не было. Сумма налога на прибыль, начисленная в банковской системе за первое полугодие, по своим объемам превышает суммарно объем налога на прибыль, который уплатила банковская система в 2019, 2020 и 2021 годах», — заявил глава НБУ.

Пышный также подчеркнул: «В течение двух месяцев банки согласовали заявки на предоставление почти 6 млрд грн кредитов на развитие децентрализации энергетики. Внутренний долговой рынок — один из ключевых источников, за счет которых государство финансирует дефицит бюджета».

Обеспечьте себе спокойствие с депозитом, работающим на вас. Выбирайте из множества вариантов в каталоге депозитов на Finance.ua.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.