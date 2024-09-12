Нацбанк прокомментировал увеличение расходов на оборону на 500 миллиардов гривен — Finance.ua

Нацбанк прокомментировал увеличение расходов на оборону на 500 миллиардов гривен Сегодня 09:17 — Казна и Политика

Нацбанк прокомментировал увеличение расходов на оборону на 500 миллиардов гривен

Увеличенные на 500 миллиардов гривен расходы бюджета, прежде всего на безопасность и оборону, потребуют введения ряда компенсационных мер, в частности мобилизации дополнительных доходов.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины в комментарии hromadske.

Часть налоговых изменений уже была реализована и учтена в июльском макропрогнозе НБУ. Так, повышение ставки акцизов на табачные изделия и горючее, а также перепривязка акцизов на алкогольные напитки с гривны на евро, по оценкам Нацбанка, будут иметь дополнительный вклад в инфляцию — около 0,4 процентного пункта.

«В то же время инициативы по введению новых налогов или повышению ставок по имеющимся, уменьшению или отмене налоговых льгот пока не учтены в официальном прогнозе и являются его риском», — говорит регулятор.

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Там отметили, что каждая из налоговых инициатив может оказать разное влияние на инфляцию. Для выполнения увеличенных потребностей сектора обороны, возможно, понадобятся и другие компенсаторы, например, экономия на отдельных статьях расходов или дополнительные внутренние долговые заимствования.

Кроме того, регулятор видит большой потенциал внутреннего украинского рынка долговых заимствований, что позволит Министерству финансов привлечь дополнительные средства.

«В то же время, как неоднократно отмечалось, осуществление дополнительных расходов, пользуясь эмиссионными средствами, не предусматривается. Окончательные решения являются полномочиями правительства и ВРУ и будут оценены нами после принятия соответствующих законодательных изменений», — отметили в НБУ.

Справка Finance.ua:

ранее депутаты Верховной Рады поддержали увеличение бюджета на 500 миллиардов гривен, из которых 125 миллиардов должны поступить с повышения налогов;

вместо этого покрыть оборонные потребности в размере 500 миллиардов планировали благодаря сокращению расходов на органы власти, расходов на обслуживание и погашение государственного долга, а также получению дополнительных средств от размещения ОВГЗ, поступления от акцизов на горючее и табак.

hromadske По материалам:

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