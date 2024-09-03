Рада в первом чтении одобрила увеличение расходов на оборону — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рада в первом чтении одобрила увеличение расходов на оборону

Казна и Политика
46
Рада в первом чтении одобрила увеличение расходов на оборону
Рада в первом чтении одобрила увеличение расходов на оборону
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 11 417 о внесении изменений в бюджет на 2024 год, которым увеличила расходы на оборону на около 500 миллиардов гривен.
За соответствующий законопроект проголосовал 301 депутат, передает заместитель председателя налогового комитета Рады Ярослав Железняк.
Читайте также
Накануне глава Бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа объясняла, какими будут источники дополнительных 500 млрд грн на оборону:
  • 115,4 млрд грн — сокращение расходов по обслуживанию и погашению государственного долга;
  • 216 млрд грн — дополнительное размещение облигаций внутреннего государственного долга (ОВГЗ);
  • 100 млрд грн — перевыполнение плана по сбору налогов;
  • 30 млрд грн — налоговые поступления от повышения налогов;
  • 12,7 млрд грн принесет повышение ставок акцизного налога на табак и горючее.

Какие расходы планируют «порезать»?

Что касается сокращения расходов бюджета, то больше всего средств заберут из программы развития оборонно-промышленного комплекса, которую администрирует Минстратегпром. Ее уменьшат на 11,2 млрд грн.
Читайте также
«В то же время у Министерства остаются средства на этой программе по общему фонду — предусмотрено 7,7 млрд грн в год „плюс“ остаток накопленного с начала года „военного НДФЛ“ по спецфонду — около 32 млрд грн», — пояснила Пидласа.
Также планируется «урезать» бюджет социальных программ — на 8,6 млрд грн.
Экономию еще 1 млрд грн собираются достичь, урезав программы финансирования Минмолодежьспорта, Минцифры, Минкульта, Минобразования, НАПК (по финансированию политических партий), Минреинтеграции, Минвосстановления, ЦИК.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.