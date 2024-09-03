Рада в первом чтении одобрила увеличение расходов на оборону — Finance.ua

Рада в первом чтении одобрила увеличение расходов на оборону Сегодня 15:32 — Казна и Политика

Рада в первом чтении одобрила увеличение расходов на оборону

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 11 417 о внесении изменений в бюджет на 2024 год, которым увеличила расходы на оборону на около 500 миллиардов гривен.

За соответствующий законопроект проголосовал 301 депутат, передает заместитель председателя налогового комитета Рады Ярослав Железняк.

Накануне глава Бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа объясняла , какими будут источники дополнительных 500 млрд грн на оборону:

115,4 млрд грн — сокращение расходов по обслуживанию и погашению государственного долга;

216 млрд грн — дополнительное размещение облигаций внутреннего государственного долга (ОВГЗ);

100 млрд грн — перевыполнение плана по сбору налогов;

30 млрд грн — налоговые поступления от повышения налогов;

12,7 млрд грн принесет повышение ставок акцизного налога на табак и горючее.

Какие расходы планируют «порезать»?

Что касается сокращения расходов бюджета, то больше всего средств заберут из программы развития оборонно-промышленного комплекса, которую администрирует Минстратегпром. Ее уменьшат на 11,2 млрд грн.

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«В то же время у Министерства остаются средства на этой программе по общему фонду — предусмотрено 7,7 млрд грн в год „плюс“ остаток накопленного с начала года „военного НДФЛ“ по спецфонду — около 32 млрд грн», — пояснила Пидласа.

Также планируется «урезать» бюджет социальных программ — на 8,6 млрд грн.

Экономию еще 1 млрд грн собираются достичь, урезав программы финансирования Минмолодежьспорта, Минцифры, Минкульта, Минобразования, НАПК (по финансированию политических партий), Минреинтеграции, Минвосстановления, ЦИК.

Економічна Правда По материалам:

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