В оборонную индустрию уже инвестировали $7 миллиардов — Умеров
Министерству обороны удалось разработать долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное планирование в армии, наладить работу с антикоррупционными органами, создать закупочные агентства, а также инвестировать 7 миллиардов долларов в оборонную промышленность.
Как передает корреспондент Укринформа, об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в ходе панельной дискуссии в рамках форума «Украина 2024. Независимость».
«Первое — это планирование. Мы разработали долгосрочное планирование, чтобы иметь Силы безопасности и обороны Future Force — модель, которая будет существовать, когда мы будем в НАТО. Мы разработали краткосрочные и среднесрочные планы, позволяющие нам иметь оборонительные, стабилизационные и наступательные действия», — сообщил Умеров.
По словам министра, работа продолжалась в вопросе борьбы с коррупцией и сотрудничестве с антикоррупционными органами, вопросах закупок и инвестирования в оборонную отрасль.
«Создали агентства, работающие как в тыловом направлении, так и в оборонных закупках, то есть летальных и нелетальных. Мы вместе с правительством и ВР инвестировали в оборонную индустрию. Наши инвестиции составляют более 7 млрд долларов. Эти инвестиции нам обеспечили очень большую поддержку при недополучении международной технической помощи. В военные технологии Минобороны инвестировали в дроны, РЭБ, наземные роботизированные комплексы, создали единый государственный реестр призывников и системы ситуационной осведомленности. Как вы знаете, запустили Резерв+, Армия+, надеюсь, скоро из Минветеранов и Минцифрой создадим и Ветеран+», — сообщил Умеров.
В ходе выступления министр обороны также отметил, что Украина обращается к международным партнерам с просьбой о разрешении использования дальнобойного оружия для сдерживания врага.
«Мы просим от партнеров одобрения использования западного оружия для ударов по военным объектам военной инфраструктуры на территории врага, которое позволит нам ослабить военную мощь врага и отодвинуть силы агрессора от наших границ. Наш асимметричный ответ врагу — наращивать свои военные способности, чтобы давать отпор на каждый обстрел и на каждую угрозу для нашей земли», — отметил Умеров.
Поделиться новостью