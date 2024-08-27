В оборонную индустрию уже инвестировали $7 миллиардов — Умеров — Finance.ua
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В оборонную индустрию уже инвестировали $7 миллиардов — Умеров

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В оборонную индустрию уже инвестировали $7 миллиардов — Умеров
В оборонную индустрию уже инвестировали $7 миллиардов — Умеров
Министерству обороны удалось разработать долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное планирование в армии, наладить работу с антикоррупционными органами, создать закупочные агентства, а также инвестировать 7 миллиардов долларов в оборонную промышленность.
Как передает корреспондент Укринформа, об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в ходе панельной дискуссии в рамках форума «Украина 2024. Независимость».
«Первое — это планирование. Мы разработали долгосрочное планирование, чтобы иметь Силы безопасности и обороны Future Force — модель, которая будет существовать, когда мы будем в НАТО. Мы разработали краткосрочные и среднесрочные планы, позволяющие нам иметь оборонительные, стабилизационные и наступательные действия», — сообщил Умеров.
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По словам министра, работа продолжалась в вопросе борьбы с коррупцией и сотрудничестве с антикоррупционными органами, вопросах закупок и инвестирования в оборонную отрасль.
«Создали агентства, работающие как в тыловом направлении, так и в оборонных закупках, то есть летальных и нелетальных. Мы вместе с правительством и ВР инвестировали в оборонную индустрию. Наши инвестиции составляют более 7 млрд долларов. Эти инвестиции нам обеспечили очень большую поддержку при недополучении международной технической помощи. В военные технологии Минобороны инвестировали в дроны, РЭБ, наземные роботизированные комплексы, создали единый государственный реестр призывников и системы ситуационной осведомленности. Как вы знаете, запустили Резерв+, Армия+, надеюсь, скоро из Минветеранов и Минцифрой создадим и Ветеран+», — сообщил Умеров.
В ходе выступления министр обороны также отметил, что Украина обращается к международным партнерам с просьбой о разрешении использования дальнобойного оружия для сдерживания врага.
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«Мы просим от партнеров одобрения использования западного оружия для ударов по военным объектам военной инфраструктуры на территории врага, которое позволит нам ослабить военную мощь врага и отодвинуть силы агрессора от наших границ. Наш асимметричный ответ врагу — наращивать свои военные способности, чтобы давать отпор на каждый обстрел и на каждую угрозу для нашей земли», — отметил Умеров.
По материалам:
Укрінформ
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