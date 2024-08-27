Украина за семь месяцев вложила в оборону один триллион гривен — Finance.ua

Украина за семь месяцев вложила в оборону один триллион гривен Сегодня 12:01 — Казна и Политика

Украина за семь месяцев вложила в оборону один триллион гривен

В январе-июле 2024 года из госбюджета на сектор безопасности и обороны было направлено 1 трлн грн, в том числе в июле — 161,6 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины в Telegram.

Сколько средств выделили

«За январь-июль 2024 года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1 триллион гривен (58,1% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета)», — говорится в сообщении.

В частности, 161,6 млрд грн использовано из госбюджета на нужды безопасности и обороны в июле.

Куда направили средства

Средства были направлены на:

денежное довольствие военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;

приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;

медицинское обеспечение;

другие расходы по обеспечению деятельности соответствующих органов и формирований.

В Минфине напомнили, что военные расходы покрываются исключительно за счет внутренних поступлений и займов.

Справка Finance.ua:

в январе-июне 2024 года из госбюджета на сектор безопасности и обороны было направлено 888,4 млрд грн, в том числе в июне — 155,6 млрд грн;

в 2024 году для закрытия потребностей Сил обороны Украины требуется дополнительное финансирование примерно на 500 миллиардов гривен.



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