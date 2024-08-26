Мировые оборонительные гиганты ожидают удвоения потока заказов — FT Сегодня 23:17 — Фондовый рынок

Мировые оборонительные гиганты ожидают удвоения потока заказов — FT

Крупнейшие 15 оборонных компаний мира ожидают удвоения потока заказов к концу 2026 года до $52 млрд. Ожидается, что на пятерку крупнейших оборонных компаний США придется половина заказов, европейские лидеры — BAE Systems, Rheinmetall и Saab.

Об этом пишет FT со ссылкой на подсчеты Vertical Research Partners.

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Крупнейшие в мире компании аэрокосмической и оборонной промышленности ожидают рекордных уровней денежных поступлений в ближайшие три года благодаря увеличению заказов на новое оружие от правительств из-за роста геополитической напряженности.

Ведущие 15 оборонительных подрядчиков прогнозируют свободный денежный поток в размере $52 млрд в 2026 году, что почти вдвое больше, чем в конце 2021 года.

Пять крупнейших оборонных подрядчиков США ожидают денежного потока в $26 млрд к концу 2026 года, что более чем вдвое превышает показатели 2021 года.

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Европейские оборонные гиганты, такие как BAE Systems, Rheinmetall и Saab, получившие новые контракты на поставку боеприпасов и ракет, ожидают увеличения денежного потока более чем на 40%.

Индустрия выигрывает от резкого увеличения военных расходов, поскольку правительства повышают свои бюджеты в ответ на полномасштабное вторжение россии в Украину и обострение ситуации на Ближнем Востоке и Азии.

В США последние законы о помощи Украине, Тайваню и Израилю предусматривают почти $13 млрд на производство оружия пяти крупнейших оборонных компаний — Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, Boeing и General Dynamics — и их поставщиков.

В Великобритании Минобороны выделило 7,6 млрд стерлингов на военную помощь Украине за последние три года, включая пополнение запасов.

Ожидаются новые крупные слияния. В частности, Rheinmetall недавно объявил о покупке мичиганской Loc Performance за $950 млн. Она станет важным аргументом в борьбе за мегазаказ США в $60 млрд на БМП и бронированные грузовики.

Несмотря на прогнозы сохранения высоких оборонных расходов в ближайшие годы, аналитики также не исключают уменьшения количества новых заказов после завершения войны в Украине.

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В 2023 году расходы на оборону в мире выросли на 6,8% по сравнению с предыдущим годом до $2,4 трлн, свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Это было самым большим годовым ростом с 2009 года.

Украина в прошлом году была восьмой в мире по объему военных расходов, которые выросли на 51% до $64,8 млрд и составили 58% общих государственных расходов.

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