Литва увеличит расходы на оборону на 130 млн евро — Finance.ua

Литва увеличит расходы на оборону на 130 млн евро
Литва увеличит в текущем году расходы на оборону на 130 миллионов евро для закупки систем вооружения.
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Литвы.
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Согласно заявлению ведомства, с этим дополнительным финансированием расходы на оборону Литвы в 2024 году составят 3,2 процента валового внутреннего продукта (ВВП) страны.
Проект постановления, подписанный министерством финансов Гинтаре Скайсте, предусматривает использование заимствованных средств для ускорения закупки Министерством обороны Литвы беспилотников, систем борьбы с беспилотниками и другого оружия, а также модернизации уже имеющихся мобильных систем ПВО и приобретения новых.
Скайсте отметила, что это финансирование ускорит развитие национальной дивизии Литвы и оснастит вооруженные силы Литвы необходимой военной техникой.
Литва в августе передаст Украине новую партию военной помощи. Среди прочего передать планируют системы противодействия беспилотникам.
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