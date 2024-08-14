Литва увеличит расходы на оборону на 130 млн евро — Finance.ua
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Литва увеличит расходы на оборону на 130 млн евро

Мир
19
Литва увеличит расходы на оборону на 130 млн евро
Литва увеличит расходы на оборону на 130 млн евро
Литва увеличит в текущем году расходы на оборону на 130 миллионов евро для закупки систем вооружения.
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Литвы.
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Согласно заявлению ведомства, с этим дополнительным финансированием расходы на оборону Литвы в 2024 году составят 3,2 процента валового внутреннего продукта (ВВП) страны.
Проект постановления, подписанный министерством финансов Гинтаре Скайсте, предусматривает использование заимствованных средств для ускорения закупки Министерством обороны Литвы беспилотников, систем борьбы с беспилотниками и другого оружия, а также модернизации уже имеющихся мобильных систем ПВО и приобретения новых.
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Скайсте отметила, что это финансирование ускорит развитие национальной дивизии Литвы и оснастит вооруженные силы Литвы необходимой военной техникой.
Литва в августе передаст Украине новую партию военной помощи. Среди прочего передать планируют системы противодействия беспилотникам.
По материалам:
suspilne.media
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