Правительство Литвы выделило украинским беженцам около девяти млн евро — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство Литвы выделило украинским беженцам около девяти млн евро

Мир
1
Правительство Литвы выделило украинским беженцам около девяти млн евро
Правительство Литвы выделило украинским беженцам около девяти млн евро
Правительство Литвы на прошлой неделе выделило почти 9 миллионов евро на помощь украинским беженцам в Литве.
Об этом сообщает LRT.

Сколько выделили

Кабмин Литвы выделил 8,7 млн ​​евро Министерству социальной защиты и труда на помощь украинцам. Около 10 тыс. евро выделено Министерству здравоохранения.
В Министерстве социальной защиты и труда сообщили, что Литва в целом выделила из государственного бюджета на помощь украинцам в Литве более 114 миллионов евро.

Куда направят средства

Средства будут направлены на детские выплаты, социальную помощь школьникам, социальные выплаты, частичное покрытие расходов на отопление и воду, поддержку аренды жилья и т. д.
По данным Центробанка Литвы, в прошлом году украинские беженцы создали около 1% ВВП страны.

Справка Finance.ua:

  • Литва отменила бесплатное обучение в своих высших учебных заведениях для вновь прибывших беженцев, чтобы не стимулировать отток интеллектуальных ресурсов из Украины;
  • более 71% украинских военных беженцев в Литве намерены вернуться домой, когда это будет безопасно, еще 12% не определились;
  • Литва приняла десятки тысяч наших беженцев. Кроме того, местные предприятия поощряют украинцев к работе бесплатным жильем и отсутствием языкового барьера. Для легализации и работы в Литве граждане Украины должны получить статус временной защиты. Он дает право на работу и проживание в стране на один год с возможностью продления.
Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

Оформить туристическое страхование на Finance.ua

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.