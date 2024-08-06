Правительство Литвы выделило украинским беженцам около девяти млн евро — Finance.ua

Правительство Литвы выделило украинским беженцам около девяти млн евро Сегодня 10:47 — Мир

Правительство Литвы выделило украинским беженцам около девяти млн евро

Правительство Литвы на прошлой неделе выделило почти 9 миллионов евро на помощь украинским беженцам в Литве.

Об этом сообщает LRT.

Сколько выделили

Кабмин Литвы выделил 8,7 млн ​​евро Министерству социальной защиты и труда на помощь украинцам. Около 10 тыс. евро выделено Министерству здравоохранения.

В Министерстве социальной защиты и труда сообщили, что Литва в целом выделила из государственного бюджета на помощь украинцам в Литве более 114 миллионов евро.

Куда направят средства

Средства будут направлены на детские выплаты, социальную помощь школьникам, социальные выплаты, частичное покрытие расходов на отопление и воду, поддержку аренды жилья и т. д.

По данным Центробанка Литвы, в прошлом году украинские беженцы создали около 1% ВВП страны.

Справка Finance.ua:

Литва отменила бесплатное обучение в своих высших учебных заведениях для вновь прибывших беженцев, чтобы не стимулировать отток интеллектуальных ресурсов из Украины;

более 71% украинских военных беженцев в Литве намерены вернуться домой, когда это будет безопасно, еще 12% не определились;



Литва приняла десятки тысяч наших беженцев. Кроме того, местные предприятия поощряют украинцев к работе бесплатным жильем и отсутствием языкового барьера. Для легализации и работы в Литве граждане Украины должны получить статус временной защиты. Он дает право на работу и проживание в стране на один год с возможностью продления.



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