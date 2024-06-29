Стало відомо, скільки українських біженців у Литві планують повернутися в Україну — Finance.ua
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Стало відомо, скільки українських біженців у Литві планують повернутися в Україну

Світ
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Стало відомо, скільки українських біженців у Литві планують повернутися в Україну
Стало відомо, скільки українських біженців у Литві планують повернутися в Україну, Фото: Shutterstock
Понад 71% українських воєнних біженців у Литві мають намір повернутися додому, коли це буде безпечно, ще 12% не визначилися.
Про це повідомляє LRT з посиланням на результати опитування, проведеного в вільнюським офісом Міжнародної організації з міграції.
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Згідно з результатами дослідження, щодо планів у найближче півріччя 79% опитаних сказали, що мають намір залишитися в Литві, 20% - не впевнені у своїх планах, 1% - планують виїхати у найближчі пів року.
Основними потреба біженців у Литві є:
  • 60% респондентів назвали фінансову підтримку;
  • 43% - мовні курси;
  • 36% - зайнятість;
  • 34% - послуги охорони здоров’я;
  • 25% - довгострокове розміщення.
Голова представництва МОМ у Литві Ейтвідас Бінгяліс зазначив, що 62% українців називають мовний бар’єр однією з головних перешкод під час пошуку роботи.
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Іншими перешкодами для працевлаштування українці називають здоров’я та сімейні обставини (по 20%).
За даними дослідження, 45% українців працевлаштовані, 15% самі створили собі робочі місця, решта шукають роботу.
Нагадаємо, Рада Європейського Союзу у вівторок, 25 червня, ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2026 року для понад 4 мільйонів українських біженців, які залишили Україну через повномасштабне вторгнення рф в Україну.

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За матеріалами:
Укрінформ
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