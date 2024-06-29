Стало відомо, скільки українських біженців у Литві планують повернутися в Україну — Finance.ua

Стало відомо, скільки українських біженців у Литві планують повернутися в Україну Сьогодні 18:26 — Світ

Стало відомо, скільки українських біженців у Литві планують повернутися в Україну, Фото: Shutterstock

Понад 71% українських воєнних біженців у Литві мають намір повернутися додому, коли це буде безпечно, ще 12% не визначилися.

Про це повідомляє LRT з посиланням на результати опитування, проведеного в вільнюським офісом Міжнародної організації з міграції.

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Згідно з результатами дослідження, щодо планів у найближче півріччя 79% опитаних сказали, що мають намір залишитися в Литві, 20% - не впевнені у своїх планах, 1% - планують виїхати у найближчі пів року.

Основними потреба біженців у Литві є:

60% респондентів назвали фінансову підтримку;

43% - мовні курси;

36% - зайнятість;

34% - послуги охорони здоров’я;

25% - довгострокове розміщення.

Голова представництва МОМ у Литві Ейтвідас Бінгяліс зазначив, що 62% українців називають мовний бар’єр однією з головних перешкод під час пошуку роботи.

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Іншими перешкодами для працевлаштування українці називають здоров’я та сімейні обставини (по 20%).

За даними дослідження, 45% українців працевлаштовані, 15% самі створили собі робочі місця, решта шукають роботу.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу у вівторок, 25 червня, ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2026 року для понад 4 мільйонів українських біженців, які залишили Україну через повномасштабне вторгнення рф в Україну.

Укрінформ За матеріалами:

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