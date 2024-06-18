Уряд Німеччини не планує зменшувати виплати українським біженцям — Finance.ua
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Уряд Німеччини не планує зменшувати виплати українським біженцям

Світ
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Уряд Німеччини не планує зменшувати виплати українським біженцям
Уряд Німеччини не планує зменшувати виплати українським біженцям
Уряд ФРН не планує зменшувати виплати українським шукачам притулку, які знайшли захист від російської війни в Німеччині.
Про це заявив на брифінгу в понеділок його речник Штеффен Гебештрайт.
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«Ми не плануємо змін», — сказав речник федерального уряду на прохання прокоментувати вимоги деяких політичних сил зменшити матеріальну допомогу.
Гебештрайт пояснив, що метою є швидка інтеграція українців і можливість для них працювати.
«Ми хочемо залучити цих людей до роботи», — підкреслив він.
Речник підтвердив, що останнім часом точиться дискусія навколо цього питання.
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Зокрема, опозиційний блок консерваторів ХДС/ХСС наполягає на скасуванні громадянських пільг українцям призовного віку. Ліберали з Вільної демократичної партії, які входять у трипартійну коаліцію (і один з лідерів яких очолює Мінфін) хотів би, щоби принаймні новоприбулим виплачувалися лише пільги для шукачів притулку. Наразі громадяни України, які в’їхали після початку повномасштабного вторгнення, отримують Bürgergeld, що є фактично допомогою по безробіттю, яку отримують і самі німці.
Нагадаємо, наразі в ФРН перебувають 1,17 млн ​​українських шукачів притулку. Їх статус у ФРН не є статусом біженців.
ЄС 13 червня продовжив статус захисту для українців ще на рік — до березня 2026 року.
За матеріалами:
Укрінформ
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