Уряд Німеччини не планує зменшувати виплати українським біженцям — Finance.ua

Уряд Німеччини не планує зменшувати виплати українським біженцям Сьогодні 09:45 — Світ

Уряд Німеччини не планує зменшувати виплати українським біженцям

Уряд ФРН не планує зменшувати виплати українським шукачам притулку, які знайшли захист від російської війни в Німеччині.

Про це заявив на брифінгу в понеділок його речник Штеффен Гебештрайт.

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«Ми не плануємо змін», — сказав речник федерального уряду на прохання прокоментувати вимоги деяких політичних сил зменшити матеріальну допомогу.

Гебештрайт пояснив, що метою є швидка інтеграція українців і можливість для них працювати.

«Ми хочемо залучити цих людей до роботи», — підкреслив він.

Речник підтвердив, що останнім часом точиться дискусія навколо цього питання.

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Зокрема, опозиційний блок консерваторів ХДС/ХСС наполягає на скасуванні громадянських пільг українцям призовного віку. Ліберали з Вільної демократичної партії, які входять у трипартійну коаліцію (і один з лідерів яких очолює Мінфін) хотів би, щоби принаймні новоприбулим виплачувалися лише пільги для шукачів притулку. Наразі громадяни України, які в’їхали після початку повномасштабного вторгнення, отримують Bürgergeld, що є фактично допомогою по безробіттю, яку отримують і самі німці.

Нагадаємо, наразі в ФРН перебувають 1,17 млн ​​українських шукачів притулку. Їх статус у ФРН не є статусом біженців.

ЄС 13 червня продовжив статус захисту для українців ще на рік — до березня 2026 року.

Укрінформ За матеріалами:

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