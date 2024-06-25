Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українських біженців до березня 2026 року — Finance.ua

Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українських біженців до березня 2026 року Сьогодні 16:00

Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українських біженців до березня 2026 року

Рада Європейського Союзу у вівторок, 25 червня, ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2026 року для понад 4 мільйонів українських біженців, які залишили Україну через повномасштабне вторгнення рф в Україну.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

«День за днем ​​росія тероризує український народ своєю бомбардувальною війною. Це небезпечні обставини. Ті, хто втік від російської агресії, можуть і надалі розраховувати на нашу солідарність», — заявила державна секретарка Бельгії з питань притулку та міграції Ніколь де Мур.

Читайте також 4 найкращі країни для українських біженців у 2024 році

Зазначається, що тимчасовий механізм захисту був запущений 4 березня 2022 року і мав діяти до 4 березня 2025 року.

Прийняте сьогодні рішення про продовження не змінює рішення від березня 2022 року в частині категорій осіб, на яких поширюється тимчасовий захист, зазначили в Раді ЄС.

Тимчасовий захист забезпечує негайний і колективний захист великій групі переміщених осіб, які прибувають до ЄС і не мають змоги повернутися до своєї країни походження.

Читайте також Зеленський пояснив, чому біженцям варто повернутися до України

Система зменшує тиск на національні системи надання притулку, оскільки заяви не потрібно розглядати окремо. Люди, які користуються тимчасовим захистом, користуються однаковими правами в усьому ЄС.

Закон ЄС про тимчасовий захист встановлює мінімальні стандарти захисту. Фактичний рівень допомоги може відрізнятися від однієї країни-члена до іншої.

Відповідно до своїх національних процедур, державам-членам, можливо, доведеться прийняти додаткові імплементаційні акти для офіційного оформлення продовження.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.