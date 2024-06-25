Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українських біженців до березня 2026 року — Finance.ua

Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українських біженців до березня 2026 року
Рада Європейського Союзу у вівторок, 25 червня, ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2026 року для понад 4 мільйонів українських біженців, які залишили Україну через повномасштабне вторгнення рф в Україну.
Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.
«День за днем росія тероризує український народ своєю бомбардувальною війною. Це небезпечні обставини. Ті, хто втік від російської агресії, можуть і надалі розраховувати на нашу солідарність», — заявила державна секретарка Бельгії з питань притулку та міграції Ніколь де Мур.
Зазначається, що тимчасовий механізм захисту був запущений 4 березня 2022 року і мав діяти до 4 березня 2025 року.
Прийняте сьогодні рішення про продовження не змінює рішення від березня 2022 року в частині категорій осіб, на яких поширюється тимчасовий захист, зазначили в Раді ЄС.
Тимчасовий захист забезпечує негайний і колективний захист великій групі переміщених осіб, які прибувають до ЄС і не мають змоги повернутися до своєї країни походження.
Система зменшує тиск на національні системи надання притулку, оскільки заяви не потрібно розглядати окремо. Люди, які користуються тимчасовим захистом, користуються однаковими правами в усьому ЄС.
Закон ЄС про тимчасовий захист встановлює мінімальні стандарти захисту. Фактичний рівень допомоги може відрізнятися від однієї країни-члена до іншої.
Відповідно до своїх національних процедур, державам-членам, можливо, доведеться прийняти додаткові імплементаційні акти для офіційного оформлення продовження.
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