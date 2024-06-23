4 найкращі країни для українських біженців у 2024 році — Finance.ua

4 найкращі країни для українських біженців у 2024 році Сьогодні 16:10 — Світ

4 найкращі країни для українських біженців у 2024 році

Цього року багато країн продовжують приймати українських біженців, надаючи їм можливість знайти новий дім і безпеку. Країни ЄС та інші держави розробили програми підтримки, які допомагають українцям інтегруватися в нові спільноти.

Експертка Інна Дашивець, дослідниця українського культурного простору, розповіла Мета.Ua про найкращі країни для емігрантів у 2024 році.

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За її словами, Європейський Союз від початку повномасштабного вторгнення в Україну прийняв понад 4 мільйони українських переселенців. Попри значний наплив біженців, країни ЄС продовжують підтримувати нужденних.

Німеччина

Німеччина залишається лідером за кількістю прийнятих українських біженців. Станом на березень зареєстровано близько 1,65 млн українців.

Країна забезпечує:

безплатне соціальне житло;

фінансову допомогу;

доступ до ринку праці;

соціальні послуги;

медичні послуги;

освітніх послуги;

мовні курси.

Також надаються кошти на меблі та шкільне приладдя, медичне страхування, оплату житла та частину комунальних послуг.

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Розвинута економіка та стабільний ринок праці сприяють працевлаштуванню новоприбулих.

Данія

Понад 40 тисяч українців отримали тимчасовий прихисток у Данії. Країна пропонує безплатну освіту для школярів і часткову компенсацію за дитсадки, що є важливим для сімей з дітьми.

Місцеві жителі активно підтримують українців, допомагаючи їм швидше інтегруватися.

Румунія

В Румунії перебуває понад 77 тисяч українців. Країна пропонує просту процедуру легалізації та працевлаштування.

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Попри відсутність державної фінансової підтримки, допомогу надають благодійні організації.

Помірні ціни на оренду житла та можливість швидкого працевлаштування роблять Румунію привабливим варіантом.

Литва

Литва надає посвідку на проживання понад 74 тисячам українців. Країна забезпечує фінансову допомогу, безплатні медичні та освітні послуги, а також соціальне житло.

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Українці можуть одразу ж працевлаштовуватися, не чекаючи на отримання посвідки на проживання, та користуватися безплатним громадським транспортом.

Кожна з цих країн пропонує унікальні переваги для українських біженців, залежно від їхніх потреб і пріоритетів.

Важливо враховувати рівень соціальної підтримки, можливості працевлаштування, культурні особливості та наявність української громади, щоб зробити найкращий вибір для нового життя.

Довідка Finance.ua:

результати опитування Соціологічної групи «Рейтинг» свідчать, що близько третини українських біженців планують повернутися в Україну і майже стільки ж — не планують;

кількість українців зі статусом тимчасового захисту зросла в 19 країнах Євросоюзу. Найбільше зростання відбулося у в Румунії (+3275);



більшість українських біженців за кордоном повністю задоволені або радше задоволені, ніж ні, своїми нинішніми умовами проживання в новій країні. Додому повернеться в ліпшому випадку половина.



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