Українські біженці в Естонії більше не зможуть безкоштовно їздити громадським транспортом — Finance.ua

Українські біженці в Естонії більше не зможуть безкоштовно їздити громадським транспортом Сьогодні 18:18 — Світ

Українські біженці в Естонії більше не зможуть безкоштовно їздити громадським транспортом

Українські біженці втратять право на безкоштовний проїзд автобусами повітових ліній. Міністр у справах регіонів Пірет Хартман обґрунтувала своє рішення тим, що українцям, які приїхали до Естонії, вже не потрібні пільги для адаптації.

Про це пише ERR.

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За рішенням міністерки у справах регіонів, українці тепер також платитимуть за проїзд в громадському транспорті. Максимальна ціна одноразового квитка може становити 10 євро, а вартість проїзного на 30 днів — 150 євро.

«Українських біженців виключено з переліку осіб, які мають право на безкоштовний проїзд на автобусах повітових ліній», — йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

За словами Хартман, було вирішено, що щодо проїзду у громадському транспорті до біженців слід ставитися так само, як і до своїх громадян.

Чому українцям урізають пільги

Вона зазначила, раніше це, звичайно, було обґрунтовано, щоб ті, хто залишив свої будинки через війну, отримали максимальну допомогу для адаптації до нового середовища.

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Вона додала, що цей період триває вже кілька років, і суспільство зробило все, щоб українці, які приїхали до Естонії, змогли працевлаштуватися, знайти житло та опанувати естонську мову.

«Сьогоднішня домовленість полягає в тому, щоб до українців застосовувалися ті ж самі правила, що й до громадян Естонії», — сказала міністр.

ЗМІ нагадало, що право на безкоштовний проїзд українських біженців автобусами було встановлено Транспортним департаментом 8 березня 2022 року.

Нагадаємо, починаючи з квітня 2023 року загальний рівень щомісячних витрат українців за кордоном стабільно тримається на рівні трохи вищому за 1,3 млрд доларів. Зокрема, щомісячні витрати українців на особисті цілі перевищують 1 млрд доларів.

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