Зеленський пояснив, чому біженцям варто повернутися до України — Finance.ua

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Зеленський пояснив, чому біженцям варто повернутися до України

Казна та Політика
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Зеленський пояснив, чому біженцям варто повернутися до України
Зеленський пояснив, чому біженцям варто повернутися до України
Президент України Володимир Зеленський вважає, що біженці могли би повернутися до України, бо бракує робочих рук.
Про це глава держави сказав на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
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«Що стосується відновлення у цілому, безумовно, глобальне відновлення буде після закінчення війни. І тут немає сенсу мотивувати зараз якимись гаслами українців. Після закінчення війни, я впевнений, що всі приїдуть відновлювати нашу державу, бо будуть робочі місця, буде безпека. І я вважаю, що буде велика мотивація», — відзначив Зеленський.
Також глава держави висловив думку про перспективи відновлення вже сьогодні.
«Ми не можемо примушувати в ніякому разі, але я скажу відверто: якщо би сьогодні у такий скрутний момент ті, хто хоче, могли приїхати в Україну, і допомагати відновлювати державу… А є напрямки над якими треба працювати сьогодні, є люди, які залишились без домівок — їм потрібна допомога, потрібні робочі руки, потрібні ці професії», — сказав президент.
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Глава держави зазначив, що через війну багато людей поїхали за кордон.
«Тому, для того, щоби сьогодні допомагати України з житлом, відновлювати деяку інфраструктуру, і якщо чесно, працювати на тих чи інших підприємствах, щоби допомагати армії — я думаю, що ми би також підтримували таке рішення», — заявив Зеленський.

Довідка Finance.ua:

  • близько третини українських біженців планують повернутися в Україну і майже стільки ж — не планують, свідчать результати опитування Соціологічної групи «Рейтинг» на замовлення Міжнародного Республіканського Інституту (IRI);
  • Єврокомісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для осіб, які тікають від агресії росії проти України, ще на рік — з 5 березня 2025 року до 4 березня 2026 року.

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За матеріалами:
УНІАН
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