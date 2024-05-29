Країни Європи виплачуватимуть гроші українцям на повернення додому — Finance.ua
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Країни Європи виплачуватимуть гроші українцям на повернення додому

Особисті фінанси
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Країни Європи виплачуватимуть гроші українцям на повернення додому
Країни Європи виплачуватимуть гроші українцям на повернення додому
Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з питань міграції погодив рішення про виплату фінансової допомоги українцям, які повертатимуться в Україну.
Про це повідомив голова Комітету ПАРЄ з міграції Олексій Гончаренко.
Фінансову допомогу від європейських країн виплачуватимуть українцям, які вирішать повернутися жити в Україну після завершення бойових дій.
«Ця норма була додана в велику доповідь, яку ми готуємо в міграційному Комітет ПАРЄ по Україні. Це дуже важливе рішення», — зазначив Олексій Гончаренко.
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Деякі країни Європи вже розглядають програми допомоги для повернення українських біженців додому після війни. Виплати на дорогу до України надають українцям у Швейцарії (близько 500 євро), Норвегії (1500 євро).
У Чехії програму допомоги на повернення до України запроваджують із 1 червня 2024 року. Проект діятиме до листопада і охопить понад 400 біженців. Охочим повернутися придбають квитки на автобуси чи організують медичний транспорт.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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