У Європі продовжать ще на рік захист для українських біженців — Finance.ua

У Європі продовжать ще на рік захист для українських біженців Сьогодні 16:12 — Особисті фінанси

У Європі продовжать ще на рік захист для українських біженців

Сьогодні Єврокомісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для осіб, які тікають від агресії росії проти України, ще на рік — з 5 березня 2025 року до 4 березня 2026 року.

Про це пише ec.europa.eu

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Враховуючи триваючі російські атаки на цивільну та критичну інфраструктуру по всій Україні, наразі немає безпечних та довготривалих умов для повернення людей в Україну. Таким чином, Комісія вважає, що причини для тимчасового захисту залишаються, і що його слід продовжити ще на один рік як необхідну та відповідну відповідь на поточну ситуацію.

Кінцева мета полягає в тому, щоб усі ті, хто тікає від загарбницької війни росії, могли знайти захист у ЄС, а тим майже 4,2 мільйонам людей, які вже користуються тимчасовим захистом у державах-членах ЄС, було забезпечено якомога більшу стабільність згідно з поточними обставинами.

Що надається

Директива про тимчасовий захист надає негайний захист і доступ до прав у ЄС:

включаючи право на проживання,

доступ до ринку праці,

проживання,

соціальну допомогу,

медичну та іншу допомогу.

Це також допомагає державам-членам управляти прибуттями впорядковано та ефективно.

Наступні кроки

Комісія представить пропозицію міністрам на Раді юстиції та внутрішніх справ 13 червня. Тоді Рада має офіційно прийняти пропозицію.

Нагадаємо, ЄС активував Директиву про тимчасовий захист 4 березня 2022 року за одностайним рішенням держав-членів, її було автоматично продовжено на один рік, і Рада продовжила її ще на один рік до 4 березня 2025 року.

Наразі майже 4,2 мільйона осіб, переміщених з України, користуються тимчасовим захистом в ЄС, серед яких одну третину становлять діти.

Довідка Finance.ua:

починаючи з квітня 2023 року загальний рівень щомісячних витрат українців за кордоном стабільно тримається на рівні трохи вищому за 1,3 млрд доларів. Зокрема, щомісячні витрати українців на особисті цілі перевищують 1 млрд доларів.



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