Повернення біженців з-за кордону відкладається: оновлений прогноз до 2026 року — Finance.ua

Повернення біженців з-за кордону відкладається: оновлений прогноз до 2026 року Сьогодні 15:17

Повернення біженців з-за кордону відкладається: оновлений прогноз до 2026 року

НБУ очікує повернення мігрантів в Україну у 2025−2026 роках, однак доволі повільне через дедалі більшу адаптацію до життя за кордоном. Ризики неповернення значної частини громадян залишаються високими.

Про це свідчить « Інфляційний звіт » Національного банку України за квітень 2024 року.

У 2024 році очікується подальший відплив зовнішніх мігрантів — близько 200 тис. осіб. Це припущення незначно погіршено порівняно з попереднім прогнозом НБУ за січень з урахуванням дещо більшого відпливу в І кварталі 2024 року.

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З огляду на подальшу нормалізацію умов для функціонування української економіки у 2025 році та поступове скорочення програм підтримки українських мігрантів у країнах-реципієнтах очікується формування чистого повернення мігрантів в Україну орієнтовно в кількості 400 тис. осіб. У 2026 році цей процес пожвавиться та становитиме, за припущеннями НБУ, 800 тис. осіб.

Крім того, значною залишатиметься й кількість внутрішньо переміщених осіб, що відображатиметься на поглибленні диспропорцій на ринку праці.

У чому ризики

За прогнозом НБУ, ризики більшого відпливу мігрантів за кордон та тиску на бюджет і систему соціального захисту через внутрішню міграцію залишаються високими. Міграція може посилитися через збільшення інтенсивності бойових дій, обстрілів цивільної інфраструктури та подальших втрат для економіки України.

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З огляду на адаптацію українців у країнах-реципієнтах в умовах затяжного характеру війни можливе подальше збільшення частки тих, хто відмовлятиметься повертатися чи відтерміновуватиме повернення. Еміграційні процеси можуть посилитися в результаті об'єднання родин за кордоном або через пошук більш високооплачуваної роботи. Це додатково послаблюватиме як відновлення внутрішнього попиту внаслідок зменшення кількості потенційних споживачів, так і пропозиції робочої сили, зазначили в НБУ.

«Посилюватимуться й диспропорції на ринку праці, що тиснутиме на затрати бізнесу на зарплати у бік збільшення з відповідним їх перенесенням на ціни», — додали в НБУ.

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