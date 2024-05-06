Повернення біженців з-за кордону відкладається: оновлений прогноз до 2026 року — Finance.ua

Повернення біженців з-за кордону відкладається: оновлений прогноз до 2026 року
НБУ очікує повернення мігрантів в Україну у 2025−2026 роках, однак доволі повільне через дедалі більшу адаптацію до життя за кордоном. Ризики неповернення значної частини громадян залишаються високими.
Про це свідчить «Інфляційний звіт» Національного банку України за квітень 2024 року.
У 2024 році очікується подальший відплив зовнішніх мігрантів — близько 200 тис. осіб. Це припущення незначно погіршено порівняно з попереднім прогнозом НБУ за січень з урахуванням дещо більшого відпливу в І кварталі 2024 року.
З огляду на подальшу нормалізацію умов для функціонування української економіки у 2025 році та поступове скорочення програм підтримки українських мігрантів у країнах-реципієнтах очікується формування чистого повернення мігрантів в Україну орієнтовно в кількості 400 тис. осіб. У 2026 році цей процес пожвавиться та становитиме, за припущеннями НБУ, 800 тис. осіб.
Крім того, значною залишатиметься й кількість внутрішньо переміщених осіб, що відображатиметься на поглибленні диспропорцій на ринку праці.
У чому ризики
За прогнозом НБУ, ризики більшого відпливу мігрантів за кордон та тиску на бюджет і систему соціального захисту через внутрішню міграцію залишаються високими. Міграція може посилитися через збільшення інтенсивності бойових дій, обстрілів цивільної інфраструктури та подальших втрат для економіки України.
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З огляду на адаптацію українців у країнах-реципієнтах в умовах затяжного характеру війни можливе подальше збільшення частки тих, хто відмовлятиметься повертатися чи відтерміновуватиме повернення. Еміграційні процеси можуть посилитися в результаті об'єднання родин за кордоном або через пошук більш високооплачуваної роботи. Це додатково послаблюватиме як відновлення внутрішнього попиту внаслідок зменшення кількості потенційних споживачів, так і пропозиції робочої сили, зазначили в НБУ.
«Посилюватимуться й диспропорції на ринку праці, що тиснутиме на затрати бізнесу на зарплати у бік збільшення з відповідним їх перенесенням на ціни», — додали в НБУ.
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